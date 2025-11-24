Daniel Noboa baja un puesto en el ranking de mandatarios con mejor imagen positiva en Sudamérica, según consultora.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, registra una caída en el ranking de mandatarios con mejor imagen positiva en Sudamérica, según el último informe regional de CB Consultora Opinión Pública, publicado en noviembre de 2025.

El mandatario ecuatoriano bajó del quinto al sexto puesto tras obtener una aprobación del 40,8%, cifra ligeramente menor al 42,9 % reportado en octubre. Así, Noboa queda detrás del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien registra un 41,3%. Sin embargo, Ecuador mantiene una presencia destacada dentro del mapa político sudamericano.

Imagen positiva de Daniel Noboa

Este estudio sitúa a Daniel Noboa como el sexto mandatario mejor valorado en América del Sur. Además, evidencia dinámicas políticas en constante movimiento, impulsadas por los cambios en su Gobierno y ajustes de percepción ciudadana. Con esto, se reorganiza el tablero regional y se marcan nuevas tendencias de evaluación pública entre los líderes del continente.

Rodrigo Paz lidera el ranking regional

El ranking lo encabeza el recién electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien alcanza un sólido 51,7% de respaldo. Detrás de él se posiciona el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 48,5%, lo que confirma una sostenida recuperación en su imagen. Asimismo, el presidente argentino Javier Milei suma un 47,2%, mientras que el uruguayo Yamandú Orsi se sitúa con un 46,1%.

Esta composición muestra un escenario heterogéneo, en el que los nuevos liderazgos y las estrategias gubernamentales influyen directamente en la aceptación ciudadana. La aparición de Paz en el primer lugar marca un cambio significativo en el mapa político boliviano y sudamericano, debido a su entrada reciente al poder.

Los mandatarios con menor aprobación

En la parte baja del ranking aparece el presidente de Chile, Gabriel Boric, con un 40,4% de aprobación. Más abajo figura el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien registra un 36,7%. Por su parte, el presidente de Perú, José Jerí, alcanza un 32,5%, mientras que el venezolano Nicolás Maduro queda último con un 21,4%.