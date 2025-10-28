COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

Daniel Noboa: «Siempre hubo diálogo con la gente, no con los dirigentes”

El presidente resaltó el apoyo que se ha brindado mediante la entrega de bono raíces y de tractores entregados al movimiento indígena. “Ellos antes eran usados como fuerza de choque, hoy tienen esperanza y oportunidades”, declaró Noboa. 
3 minutos de lectura
Daniel Noboa, presidente del Ecuador en entrevista con Radio Centro (Captura de pantalla)
El presidente Daniel Noboa afirmó este martes 28 de octubre que su administración mantiene un diálogo constante y directo con las comunidades afectadas por el paro nacional , sin intermediarios como dirigentes políticos. Durante una entrevista en Radio Centro, el mandatario detalló medidas de apoyo a pequeños comerciantes, traileros y floricultores, además de anunciar 17 millones de dólares del gobierno chino para la reactivación en Imbabura, norte de Pichincha y Cayambe.

Noboa enfatizó que “diálogo siempre hubo, siempre se habló con las comunidades” y que “siempre hubo diálogo con la gente, no con los dirigentes”. Además resaltó una nueva dinámica de atención, centrada en las víctimas reales del paro. 

Avances en empleo y apoyo sectorial          

El presidente resaltó el apoyo que se ha brindado mediante la entrega del bono raíces y de tractores entregados al movimiento indígena. “Ellos antes eran usados como fuerza de choque, hoy tienen esperanza y oportunidades”, declaró Noboa. 

Los 17 millones de dólares chinos se destinarán a ayudar a las víctimas del paro nacional de 2025 que duró más de 30 días liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que paralizó el país y generó bloqueos viales y protestas contra políticas económicas.

Impacto humano y económico del paro

El paro, iniciado por la eliminación del subsidio al diésel que elevó su precio de $1,80 a $2,80 dólares por galón, generó bloqueos en alrededor de 15 carreteras y afectó sectores clave como la floricultura y el transporte, que representan el 10% de las exportaciones no petroleras.

Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, se registraron tres fallecidos, 296 heridos, 205 detenidos y 15 desaparecidos temporales, principalmente en Imbabura.

El paro de 2025, el tercero en seis años tras los de 2019 y 2022, demandó además la reducción del IVA del 15% al 12%, el alza del salario básico a 650 dólares y la liberación de detenidos como los “12 de Otavalo”, procesados por terrorismo. A diferencia de gestiones previas que negociaron con dirigentes, Noboa suspendió diálogos por incumplimientos, según el Ministerio de Gobierno, y desplegó 7.000 efectivos en las provincias bajo estado de excepción.

La Conaie cesó las protestas por “brutal represión”, según su presidente Marlon Vargas, y anunció campaña por el “No” en la consulta popular del 16 de noviembre, que incluye una Asamblea Constituyente. Datos del Ministerio de Agricultura confirman entregas de tractores a productores indígenas en regiones afectadas, mientras el bono Raíces transfiere mensualmente a 500.000 familias vulnerables, verificable en portales oficiales.

Fondos internacionales y recuperación post-paro.

Los 17 millones de dólares chinos, se destinarán a infraestructura vial y apoyo a cadenas de suministro interrumpidas en Imbabura y Cayambe. Noboa destacó que, a diferencia de paros pasados con daños superiores a 2.000 millones de dólares en 2022, el impacto en Quito fue mínimo gracias a medidas preventivas. El mandatario concluyó que su enfoque genera oportunidades tangibles para afectados, con énfasis en traileros y floricultores. 

