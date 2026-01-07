Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

La actriz y cantante mexicana Danna Paola, reconocida por su paso en telenovelas, se pronunció sobre los recientes rumores que la vinculaban con un posible regreso a la televisión. La prensa la abordó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde aclaró cualquier especulación.

“Si en algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo. Yo crecí con Teresa”, comentó Danna durante el breve encuentro. Sin embargo, enfatizó que no hay acercamientos concretos para representar a la emblemática villana.

Danna Paola prioriza su música sobre la actuación

Actualmente, Danna Paola confiesa que no tiene tiempo ni disponibilidad para comprometerse con un proyecto televisivo. La cantante está enfocada en su carrera musical, y asegura que sus próximos planes no incluyen telenovelas.

“Por ahora estoy tan enfocada en mi música que no me daría la vida, ni el tiempo. Vienen muchos proyectos este año y vienen cosas muy lindas”, agregó la intérprete, cerrando cualquier puerta a los melodramas por ahora.

Elogios a Angelique Boyer y legado de ‘Teresa’

A pesar de los rumores, Danna Paola no escatimó elogios hacia Angelique Boyer, quien interpretó a ‘Teresa’ hace más de 15 años. “A Angelique la amo, no hay Teresa como ella”, señaló. Su última aparición protagónica en televisión fue en 2010, con ‘Atrévete a Soñar’.

Las especulaciones sobre un posible regreso surgieron luego de que una imagen de Danna como ‘Teresa’ se viralizara en redes sociales, creada mediante inteligencia artificial. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de su participación en la famosa telenovela.