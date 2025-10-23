COMUNIDAD POR USD 1
Hace 4 meses
Manta
Sociedad

Daño en acueducto Caza Lagarto afecta abastecimiento de agua en el 20% de Manta

La EPAM no ha precisado el tiempo estimado para la reparación, pero asegura que los trabajos avanzan con celeridad.
3 minutos de lectura
Kathya Mero

kathyamero2000@gmail.com

Un daño severo en el acueducto Caza Lagarto – Río de Oro – Colorado, ocurrido la noche del 22 de octubre a la altura del sector El Florón, en el cantón Portoviejo , obligó a la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM) a suspender el bombeo de agua cruda hacia la Planta Colorado. Esta interrupción afecta al 20% de la ciudad de Manta, principalmente la parroquia Eloy Alfaro y sectores aledaños, dejando sin suministro de agua potable a miles de hogares. La medida busca evitar mayores daños al sistema y mitigar impactos en la zona.

La EPAM activó de inmediato su protocolo de emergencia. Equipos técnicos, se trasladaron al lugar para investigar las causas del desperfecto e iniciar las labores de reparación. Además, se coordinó con Portoaguas y el GAD de Portoviejo para garantizar una intervención rápida y segura. Organismos de socorro, como el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo y Gestión de Riesgos, atendieron a las familias afectadas por el agua en sus domicilios, mientras Manta dispuso personal de apoyo.

Impacto en la ciudad de Manta

El daño en el acueducto afecta directamente a la parroquia Eloy Alfaro, ubicada en el margen derecho de Manta, desde el Hospital del IESS hasta las Villas del Seguro. Esta zona, que representa el 20% de la ciudad, incluye barrios residenciales y comerciales que dependen del suministro de la Planta Colorado. La suspensión del servicio ha generado inconvenientes en actividades diarias, y los ciudadanos han sido instados a tomar precauciones hasta que el servicio sea restablecido. 

La EPAM no ha precisado el tiempo estimado para la reparación, pero asegura que los trabajos avanzan con celeridad. La empresa mantiene canales oficiales activos para informar sobre el progreso y el restablecimiento del suministro de agua potable.

Coordinación y respuesta inmediata

La emergencia ha requerido una respuesta conjunta entre instituciones. Portoaguas y el GAD de Portoviejo colaboran con la EPAM para agilizar las reparaciones, mientras los organismos de socorro priorizan la atención a los hogares afectados por el agua desbordada. La EPAM ha reiterado su compromiso con la transparencia, exhortando a la ciudadanía a seguir las actualizaciones a través de comunicados oficiales.

Este incidente pone en evidencia la importancia del mantenimiento de infraestructura hídrica en la provincia. La EPAM solicita a los ciudadanos de Manta estar atentos a los reportes oficiales para conocer el avance de las soluciones.

