Dave Coulier, actor de ‘Un hogar casi perfecto’, recibió un nuevo diagnóstico de cáncer

El actor Dave Coulier, conocido por su personaje de Joey Gladstone en la serie noventera ‘Un hogar casi perfecto’ (Full House), reveló que fue diagnosticado con un nuevo tipo de cáncer a solo meses de haber vencido un linfoma no Hodgkin.

La revelación la hizo en el programa Today de NBC, donde detalló que padece un carcinoma escamoso p16 orofaríngeo (cáncer de lengua), en etapa temprana.

Dave Coulier y su diagnóstico inesperado tras la remisión

En noviembre de 2024, el cómico de ahora 66 años anunció su diagnóstico de linfoma no Hodgkin en estado 3, sometiéndose a seis rondas de quimioterapia. Ya en abril pasado, se declaró libre de cáncer. Sin embargo, a solo seis meses de aquella buena noticia, vuelve a enfrentar la enfermedad.

En la entrevista con el conductor Craig Melvin, Coulier explicó que durante un escáner PET de rutina en octubre pasado, le detectaron una anomalía en la base de su lengua. Luego, una biopsia confirmó el carcinoma escamoso p16, un tipo de cáncer de cabeza y cuello causado por el virus del papiloma humano (HPV-16).

El actor inició inmediatamente 35 sesiones de radioterapia, programadas de lunes a viernes hasta el 31 de diciembre. “El pronóstico es muy bueno para el carcinoma escamoso p16. Tiene una tasa de curabilidad superior al 90%”, afirmó Coulier.

Busca generar conciencia

Añadió que los médicos le indicaron que el nuevo cáncer es “totalmente no relacionado” con el linfoma previo. “Lo que realmente me salvó la vida fue la detección temprana, no solo la primera vez sino también la segunda”, enfatizó.

El famoso insistió en la importancia de los exámenes médicos regulares: “Espero que se estén realizando sus controles. Espero que sus colonoscopias, exámenes de mama y de próstata, les salvarán la vida”, recalcó.

Los especialistas explicaron a Coulier que su cáncer de lengua podría deberse a la activación del virus del papiloma humano (HPV), potencialmente adquirido décadas atrás. Además, indicó que la mayoría de las personas portan el HPV, aunque no necesariamente desarrollan tumores relacionados.

Dave Coulier recibe apoyo familiar

Famoso por ‘Full House’ (1987-1995) y su secuela ‘Fuller House’ (2016-2020), Coulier ha equilibrado la comedia con el activismo. En 2025, lanzó AwearMarket, un mercado digital de productos holísticos libres de toxinas, inspirado en su tratamiento contra el linfoma.

Su esposa, Melissa Bring, con quien se casó en 2014, lo ha apoyado durante ambas batallas. “Estoy listo para pelear esto de nuevo”, declaró el actor, destacando su resiliencia.

Coulier planea continuar su carrera post-tratamiento, incluyendo apariciones en podcasts y eventos benéficos. Su anuncio ha generado apoyo de colegas como Candace Cameron Bure, quien celebró su remisión linfoma en abril pasado.