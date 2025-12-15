COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
Confesión

Dayanara habla sin filtros sobre la infidelidad que marcó su relación

La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta reveló cómo la infidelidad que vivió con su esposo, Jonathan Estrada, transformó su visión sobre el perdón y dejó secuelas emocionales que requirieron terapia profesional.
Dayanara Peralta revela cómo superó la infidelidad que marcó su relación.
Dayanara recordó que, antes de vivir el engaño en carne propia, sostenía con firmeza que no toleraría una traición. Foto: IG dayanaraoficial.
Dayanara Peralta revela cómo superó la infidelidad que marcó su relación.
Dayanara recordó que, antes de vivir el engaño en carne propia, sostenía con firmeza que no toleraría una traición. Foto: IG dayanaraoficial.

La cantante ecuatoriana Dayanara Peralta volvió a referirse a uno de los episodios más difíciles de su vida personal: la infidelidad que enfrentó junto a su esposo, el presentador y actor Jonathan Estrada, una situación que cambió por completo la dinámica de su relación.

Durante una conversación en el pódcast Un Show De Cache-T, la artista reconoció que aquella experiencia la obligó a replantearse convicciones que durante años consideró inquebrantables, especialmente su postura frente al perdón en una relación sentimental.

Dayanara: “Jamás iba a perdonar una infidelidad”

Dayanara recordó que, antes de vivir el engaño en carne propia, sostenía con firmeza que no toleraría una traición. Sin embargo, el episodio ocurrió cuando su relación recién comenzaba y terminó enfrentándola a una decisión compleja.

“Pasamos por un proceso. Lo hemos dicho en nuestro pódcast. En su momento yo decía que jamás iba a perdonar una infidelidad. Fue hace algún tiempo, nos separamos”, expresó la cantante, al detallar cómo ese quiebre marcó un punto de inflexión.

La pérdida de la confianza y las secuelas emocionales

La artista explicó que una infidelidad no solo provoca dolor inmediato, sino que afecta profundamente la estabilidad emocional y la paz interior de quien decide continuar con la relación.

“Cuando decides perdonar, no es nada fácil. Lo que no se habla cuando algo así pasa es que se pierde la confianza, la tranquilidad y la paz”, reflexionó Dayanara durante la entrevista.

La intérprete aseguró que la reconstrucción del vínculo exigió un esfuerzo constante y demostrable por parte de Estrada, además de un proceso personal que incluyó apoyo profesional para poder sanar las heridas emocionales.

Jonathan Estrada asume su error

Durante el mismo espacio, Jonathan Estrada fue consultado sobre si él sería capaz de perdonar una falta similar. Aunque evitó una respuesta categórica, sí reconoció el peso emocional de haber recibido una segunda oportunidad de Dayanara.

“Yo no justifico mi error, el tema de infidelidad, en lo absoluto. Al ser una persona a la cual le han dado una oportunidad, uno se siente bien culpable porque tiene a alguien que, aún fallándole, le demuestra cuánto lo ha querido”, confesó.

Dayanara no lo volvería a vivir

Dayanara fue contundente al señalar que no estaría dispuesta a atravesar una experiencia similar nuevamente. La cantante dejó claro que, aunque decidió perdonar en el pasado, hoy sus límites están definidos y su bienestar emocional es una prioridad.

