COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

De 2002 a 2022: los grupos que definieron la historia de Ecuador en sus participaciones mundialistas

La Tri ha disputado cuatro Mundiales y cada uno dejó grupos fuertes. Desde su debut en 2002 hasta su retorno en 2022, vivió desafíos que marcaron su identidad futbolística.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Ecuador ha participado en cuatro Mundiales desde su histórico debut en Corea-Japón 2002. Cada aparición mostró una evolución deportiva y dejó recuerdos profundos para la afición. Con el sorteo del Mundial 2026 a la vista, resulta oportuno revisar los grupos que marcaron su trayectoria internacional.

La primera clasificación llegó en 2002. El equipo arribó como debutante tras una campaña sólida en las Eliminatorias Sudamericanas. La Tri quedó ubicada en el Bombo 3 y cayó en el Grupo G junto a México, Italia y Croacia. El inicio fue complejo: Ecuador perdió ante Italia y tampoco logró sumar contra México.

En la última fecha, llegó una victoria histórica. El triunfo por 1-0 frente a Croacia marcó un antes y un después para el fútbol ecuatoriano. Ese resultado significó su primera celebración en una Copa del Mundo. La Tri cerró la fase de grupos con tres puntos y un cuarto lugar que dejó enseñanzas y reforzó la ilusión de cara al futuro.

Ecuador y su mejor participación

La segunda participación mundialista llegó en Alemania 2006. Ecuador se clasificó nuevamente con solvencia y esta vez apareció en el Bombo 2. Tras el sorteo, el equipo dirigido en aquel entonces por Luis Fernando Suárez quedó emparejado con Alemania, Costa Rica y Polonia en el Grupo A.

El debut fue brillante: Ecuador derrotó 2-0 a Polonia con autoridad, después goleó 3-0 a Costa Rica y aseguró la clasificación a octavos de final. Fue una campaña memorable.

En el cierre de la fase, la Tricolor cayó ante el anfitrión Alemania por marcado de 3-0. Aun así, avanzó como segunda del grupo y en octavos enfrentó a Inglaterra con la que perdió por la mínima diferencia. Esa sigue siendo la única vez que Ecuador superó la fase inicial de un Mundial.

Mundial Brasil 2014 truncado

Ocho años después, la Tri regresó a la escena mundialista en Brasil 2014 tras no ir a Sudáfrica 2010. La selección volvió a ubicarse en el Bombo 2 y quedó en el Grupo E junto a Francia, Suiza y Honduras. El estreno ante los suizos dejó sensaciones encontradas.

Ecuador abrió el marcador, pero no sostuvo la ventaja y terminó perdiendo por una remontada dolorosa de 2-1. Luego venció a Honduras 2-1 y se mantuvo con vida hasta la última jornada.

El duelo final frente a Francia fue intenso pues la Tri logró un empate 0-0 valioso, pero insuficiente para avanzar. Cerró el torneo en el tercer lugar con cuatro puntos.

Catar: lo que pudo ser no fue

La cuarta participación llegó en Qatar 2022. El equipo de Gustavo Alfaro apareció en el Bombo 4 y compartió el Grupo A con Qatar, Senegal y Países Bajos. La Tri abrió el Mundial con un triunfo histórico.

Ecuador venció al anfitrión 2-0 y se convirtió en la primera selección en ganar un partido inaugural ante el local; después empató 1-1 contra Países Bajos en un encuentro brillante. En la definición, Senegal frenó el avance ecuatoriano tras ganarle 2-1 a los tricolores.

La derrota dejó a Ecuador en el tercer puesto de su grupo y nuevamente fuera de los octavos de final. El rendimiento, sin embargo, dejó señales de crecimiento para una nueva generación que se consolidó en las Eliminatorias aunque con percepciones de que pudo ser más.

Hoy, Ecuador se encuentra en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026 y la expectativa crece. Hoy viernes 5 de diciembre se conocerá el nuevo grupo que afrontará la Tri en junio del próximo año, en un torneo que marcará su quinta participación histórica.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

De 2002 a 2022: los grupos que definieron la historia de Ecuador en sus participaciones mundialistas

Sorteo del Mundial 2026: los posibles rivales de Ecuador en una fase de grupos histórica

Superintendencia de Protección de Datos investiga lista de “infieles” que circula en Ecuador

Cayó alias “Bob Marley”: uno de los objetivos más buscados por las autoridades

SATENA suspende vuelos a Venezuela por alerta de seguridad aérea en el Caribe

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

De 2002 a 2022: los grupos que definieron la historia de Ecuador en sus participaciones mundialistas

Sorteo del Mundial 2026: los posibles rivales de Ecuador en una fase de grupos histórica

Superintendencia de Protección de Datos investiga lista de “infieles” que circula en Ecuador

Cayó alias “Bob Marley”: uno de los objetivos más buscados por las autoridades

SATENA suspende vuelos a Venezuela por alerta de seguridad aérea en el Caribe

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sorteo del Mundial 2026: los posibles rivales de Ecuador en una fase de grupos histórica

Superintendencia de Protección de Datos investiga lista de “infieles” que circula en Ecuador

Cayó alias “Bob Marley”: uno de los objetivos más buscados por las autoridades

SATENA suspende vuelos a Venezuela por alerta de seguridad aérea en el Caribe

Lenín Moreno califica de “venganza del correísmo” el caso Sinohydro y niega haber recibido sobornos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO