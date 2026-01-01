De 25 a 38 centavos: así se aprobó el nuevo valor del agua en Santo Domingo

El Concejo Municipal aprobó el nuevo pliego tarifario del agua potable, tras un amplio debate técnico, legal y financiero sobre la sostenibilidad del servicio en Santo Domingo.

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó el 31 de diciembre, en sesión ordinaria realizada a las 17h00 en el Salón Legislativo, el nuevo pliego tarifario del agua potable, que deberá aplicar la EPMAPA-SD tras la sanción de la ordenanza, con base en recomendaciones del ARCA y la situación financiera de la empresa.

La nueva tarifa de agua potable

Con nueve votos a favor, tres en blanco y dos en contra, el Concejo dio paso a la actualización tarifaria que regirá entre 2026 y 2030. La sesión contó con la presencia física de los concejales Anita Caicedo, Alberto Pantoja, Liliana Silva y Byron Sandoya. Además del alcalde Wilson Erazo. Mientras que los demás ediles participaron de forma virtual.

La aprobación se concretó un día después de que el alcalde Wilson Erazo suspendiera la sesión del 30 de diciembre, cuando se trataba el séptimo punto del orden del día. En esa ocasión, el burgomaestre levantó la sesión por falta de quórum reglamentario, tras evidenciarse la ausencia de varios concejales.

El nuevo pliego tarifario deberá implementarse una vez que se sancione la actualización de la ordenanza municipal. La normativa incluye cambios en el costo del metro cúbico de agua potable, el servicio de alcantarillado y los valores básicos del sistema.

Debate técnico y financiero

Durante la sesión, los ediles analizaron el incremento de 13 centavos en el valor del metro cúbico de agua. También revisaron la obligación legal de actualizar tarifas cada cuatro años, conforme a la normativa vigente.

Otro eje del debate fueron las recomendaciones del ARCA, entidad reguladora del manejo, uso y comercialización del agua. Según se expuso, el organismo determinó que la tarifa debía ajustarse de 25 a 38 centavos por metro cúbico.

En el debate se detalló la situación financiera de la empresa municipal. La EPMAPA-SD registra una cartera vencida de 8 millones de dólares, además de un 48 % de pérdidas entre fugas en la red y acometidas clandestinas, según el informe técnico del ARCA.

Postura del Alcalde y alcance social

El alcalde Wilson Erazo defendió la actualización tarifaria y aseguró que permitirá la sostenibilidad del servicio. Indicó que el costo real de producción de un metro cúbico de agua alcanza los 53 centavos, lo que generaba un desfase financiero con la tarifa anterior.

El burgomaestre también anunció que en febrero iniciarán las operaciones de la planta Otongo, infraestructura que abastecerá de agua potable al sur de Santo Domingo. Recalcó que el ARCA actúa como ente regulador y que sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio.

Según lo informado, el 40 % de los abonados consume hasta 10 metros cúbicos mensuales, correspondiente a la tarifa popular. Este segmento no verá incrementos mientras mantenga ese nivel de consumo. En caso de excederlo, pagará el valor adicional según el siguiente nivel tarifario.

Detalle de la votación y reformas aprobadas

La votación se registró de la siguiente manera. En contra: Ana Caicedo y Liliana Silva. En blanco: Diana Coloma, Jazmín García y Byron Sandoya. A favor: Julio César Calero, Jhony Espinoza, Clara Hinojosa, Wilson Macías, Alberto Pantoja, Mario Pazmiño, Ximena Toro, Cristo Hidalgo Muñoz y el alcalde Wilson Erazo. Ausente: Pedro Alcívar.

Además, el Concejo aprobó la reforma a los artículos 47 y 56 de la ordenanza, estableciendo que el pliego tarifario deberá ser conocido y aprobado mediante resolución del Directorio de la EPMAPA-SD.

Datos clave