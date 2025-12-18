De 54 unidades a flota eléctrica: así se transformó el Trole en 30 años

A 30 años de su primer recorrido, el Trolebús de Quito atraviesa una modernización integral que refuerza su rol como eje del transporte público eléctrico.

El sistema Trolebús de Quito cumple 30 años desde su inicio en 1995, cuando comenzó a operar con 54 unidades; hoy, en 2025, celebra el aniversario con 60 nuevos trolebuses eléctricos, una renovación liderada por el Municipio para mejorar movilidad, equidad y sostenibilidad urbana.

El Trole inició operaciones en 1995 con 15 paradas y cerca de 50 mil pasajeros diarios, marcando un antes y un después en la movilidad capitalina. Desde entonces, se convirtió en la columna vertebral del transporte público del Distrito Metropolitano de Quito.

Tres décadas después, el aniversario coincide con el mayor proceso de modernización del sistema. Actualmente, 60 trolebuses 100 % eléctricos recorren la ciudad y movilizan a miles de usuarios cada día, reduciendo emisiones y mejorando la experiencia de viaje.

Durante el acto conmemorativo, el alcalde Pabel Muñoz destacó el trabajo del personal operativo. Señaló que el sistema no transporta solo unidades, sino personas, y dedicó el aniversario a conductores, conductoras y equipos técnicos, por su constancia diaria.

Modernización y servicio público

Muñoz defendió el transporte público municipal como un servicio esencial que reduce desigualdades y garantiza derechos. Afirmó que fortalecerlo responde a una responsabilidad institucional y que los procesos de renovación se ejecutan con apego a la ley.

Además, subrayó que la lucha contra la corrupción resulta permanente para erradicar malas prácticas y recuperar la confianza ciudadana en lo público. Según indicó, la modernización del Trole forma parte de una política integral de movilidad sostenible.

Desde la operación diaria, el personal resalta cambios visibles. Yesenia Cáceres, técnica de la empresa, afirmó que la ciudadanía vuelve a usar el sistema con mayor confianza, lo que refuerza la motivación del equipo operativo.

Impacto en usuarios y operación

Para Xavier Vásquez, gerente de la Empresa de Pasajeros de Quito, la renovación devuelve al Trole su condición de sistema moderno y confiable. Señaló que el esfuerzo diario beneficia a comerciantes, estudiantes y adultos mayores que dependen del servicio.

El impacto ambiental también resulta relevante. Las nuevas unidades permiten reducir alrededor de 800 toneladas de CO₂ al año, un efecto comparable a sembrar 400 mil árboles o retirar 4 mil vehículos de circulación.

La modernización se refleja, además, en la infraestructura. En 2025 se repotenciaron 45 paradas del Trole y 11 de la Ecovía Sur, lo que mejora accesibilidad, seguridad y tiempos de viaje en los corredores principales.

Percepción ciudadana y próximos pasos

La percepción del servicio muestra una mejora sostenida. Pasó del 57 % en 2023 a cerca del 87 % en 2025, según datos municipales, gracias a menos fallas operativas y viajes más cómodos.

El alcalde anunció que el proceso continuará con la compra de 20 trolebuses adicionales, la renovación de la flota de la Ecovía y la implementación del sistema integrado de recaudo, que permitirá el ingreso con tarjeta o cédula.

Dato clave

El sistema moviliza cerca de 370 mil pasajeros diarios, cubre alrededor del 60 % de la ciudad y ha registrado más de tres mil millones de viajes desde su creación.