Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

¡De compañeros a rivales! Cifuente, Cangá y La Tuka se enfrentan en la gran final de Segunda

Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors, ya clasificados a la Serie B 2026, disputarán este sábado 13 de diciembre el título nacional de Segunda Categoría en el Estadio Fernando Guerrero de Riobamba.
Roberto Ordóñez y Jesús Preciado se medirán a Pablo Cifuente y Marcos Cangá por el título entre Cuenca Juniors y Liga de Portoviejo.
Roberto Ordóñez y Jesús Preciado se medirán a Pablo Cifuente y Marcos Cangá por el título entre Cuenca Juniors y Liga de Portoviejo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors se enfrentarán este sábado 13 de diciembre de 2025 a las 15h00 en el Estadio Fernando Guerrero Guerrero de Riobamba por la final única del Campeonato Nacional de Segunda Categoría 2025, con ambos equipos ya asegurados en la Serie B 2026 y el objetivo de coronarse campeones nacionales.

El partido, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), será transmitido por Marca90. Liga de Portoviejo clasificó tras eliminar en semifinales a Aampetra con global 1-0 (0-0 ida, 1-0 vuelta con gol de Jhojan Riascos). Cuenca Juniors avanzó al golear a Mineros SC 6-0 en el agregado (0-2 en la ida y 4-0 vuelta).

Compañeros y rivales

En Liga de Portoviejo militan Pablo Cifuente (37 años) y Marcos Cangá (36 años), excompañeros de Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez (40 años), quien defiende a Cuenca Juniors. Cifuente compartió vestuario con Ordóñez en River Ecuador (actual Guayaquil City), Rocafuerte FC y Fuerza Amarilla. Cangá coincidió con La Tuka en Delfín SC durante la temporada 2017. Además Cifuente compartió vestuario con Jesús Preciado en Fuerza Amarilla. 

Otro reencuentro será el de Edwin Zambrano (27 años), quien jugó en Liga de Portoviejo entre 2016 y 2017 y ahora viste la camiseta de Cuenca Juniors.

Historial de ascensos

Para Pablo Cifuente este será su quinto ascenso en su carrera: logró subir con Delfín de Segunda Categoría a Serie B y luego a Serie A (2015-2016), repitió con Fuerza Amarilla (2016), con Cumbayá FC (2021) y ahora con Liga de Portoviejo (2025). Marcos Cangá celebra su tercer ascenso: dos con Delfín (2015 y 2016) y este con el equipo manabita.

Roberto Ordóñez, máximo referente histórico de Fuerza Amarilla y Delfín, buscará su primer título nacional de Segunda Categoría con Cuenca Juniors, equipo que regresará a la Serie B tras 12 años de ausencia.

Camino a la final

Liga de Portoviejo finalizó tercero en el torneo provincial. En 32avos de final derrotó a Loja City (4-1), en 16avos de final a Búhos ULVR (2-3), en octavos 1-2 a Liga de Cuenca, en cuartos 4-1 a Guaranda y en semifinales 1-0 a Aampetra. Por su parte, Cuenca Juniors es campeón de Azuay. En 32avos derrotó 5-0 a Cantera Orense; en 16avos se impuso 4-2 a Deportivo Santo Domingo, en octavos derrotó a Río Aguarico (3-2), en cuartos a Astilleros (2-1), y en semifinal a Mineros (6-0). 

