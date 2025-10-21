COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Vida
Familia

De la guardería a la escuela: Descubre cómo lograr una transición bien acompañada

Ir de la guardería a la escuela representa un cambio crucial. Aprende cómo apoyar a tu hijo en esta importante transición educativa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El paso de guardería a escuela es de mucha importancia para el desarrollo de los niños.
El paso de guardería a escuela es de mucha importancia para el desarrollo de los niños.
El paso de guardería a escuela es de mucha importancia para el desarrollo de los niños.
El paso de guardería a escuela es de mucha importancia para el desarrollo de los niños.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El paso de la guardería a la escuela representa uno de los primeros grandes cambios en la vida escolar de un niño.

Este proceso marca el inicio de una etapa de mayor autonomía, estructura y nuevas interacciones sociales. Sin embargo, puede ser difícil tanto para el menor, como para los padres.

Prioriza el bienestar de tu hijo al dejar la guardería

Ante ello, un estudio publicado por UNICEF advierte sobre la importancia de las transiciones educativas para garantizar el bienestar emocional y el desarrollo cognitivo del niño, mediante un acompañamiento adecuado que fortalece la autoestima, la capacidad de socializar y la disposición hacia el aprendizaje formal.

“Iniciar la etapa escolar con una base emocional sólida es clave. La transición de la guardería a la escuela debe ser vista como un proceso continuo que necesita contención, empatía y una guía cercana tanto por parte de los padres como de la institución educativa”, explica Rosario Jiménez, Gerente de Educación de Innova Schools.

¿Cómo lograr una buena transición?

La experta en temas educativos de Innova Schools comparte recomendaciones para una transición bien acompañada:

  1. Anticipar el cambio de manera positiva: Los niños se adaptan mejor cuando comprenden lo que va a ocurrir. Es importante hablarles con anticipación sobre la escuela, mostrarles fotos, contarles cómo será su día y transmitirles entusiasmo. Evita frases como “ahora empieza lo serio”, que pueden generar temor o presión.
  2. Validar emociones y acompañar sin minimizar: Es normal que los niños expresen nervios, tristeza o incluso enojo en esta etapa. Acompañar implica validar lo que sienten y no restarle importancia. Frases como “sé que te da un poco de miedo, pero estaré contigo en todo el proceso” ayudan a generar confianza y seguridad.
  3. Generar rutinas previas similares a las escolares: Comenzar a estructurar horarios de sueño, alimentación y juego unos días antes del inicio escolar permite que el niño se adapte progresivamente al ritmo que tendrá en la escuela. Esto reduce el impacto del cambio.
  4. Mantener una comunicación activa con los docentes: Conocer al docente, compartir información relevante sobre el niño (gustos, miedos, hábitos) y mantener un canal abierto con la escuela ayuda a generar un entorno de confianza que favorece la adaptación.
  5. Despedidas breves pero afectivas: Al dejar al niño en la escuela, evita alargar demasiado la despedida. Un ritual corto pero amoroso (una frase, un abrazo, una señal) ayuda al niño a sentirse seguro y saber que el reencuentro está garantizado.

 

Un proceso que necesita de tiempo y paciencia

Jiménez precisó en un boletín de prensa que convertir este cambio en una experiencia positiva requiere tiempo, empatía y un trabajo en conjunto entre adultos y niños. “Es importante mirar la transición de la guardería a la escuela como una etapa clave en el desarrollo emocional del niño. Hay instituciones que promueven una cultura educativa, donde la familia y la escuela trabajan en conjunto para asegurar que este primer gran paso sea vivido con alegría, seguridad y motivación por el aprendizaje», finalizó.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programa «Está hecho en Manabí»: Inversionistas evalúan proyectos para impulsar emprendimientos de Portoviejo

De la guardería a la escuela: Descubre cómo lograr una transición bien acompañada

¡Por dar el primer golpe!: Ind. del Valle y A. Mineiro se miden en la ‘semi’ de ida de la Sudamericana [19h30]

El 25 % de estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) provienen de otras provincias del país

Informe de COREC revela caídas del 70% en ingresos gastronómicos de Imbabura por impacto del paro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programa «Está hecho en Manabí»: Inversionistas evalúan proyectos para impulsar emprendimientos de Portoviejo

De la guardería a la escuela: Descubre cómo lograr una transición bien acompañada

¡Por dar el primer golpe!: Ind. del Valle y A. Mineiro se miden en la ‘semi’ de ida de la Sudamericana [19h30]

El 25 % de estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) provienen de otras provincias del país

Informe de COREC revela caídas del 70% en ingresos gastronómicos de Imbabura por impacto del paro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programa «Está hecho en Manabí»: Inversionistas evalúan proyectos para impulsar emprendimientos de Portoviejo

¡Por dar el primer golpe!: Ind. del Valle y A. Mineiro se miden en la ‘semi’ de ida de la Sudamericana [19h30]

El 25 % de estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) provienen de otras provincias del país

Informe de COREC revela caídas del 70% en ingresos gastronómicos de Imbabura por impacto del paro

Joe Biden completa su ronda de radioterapia y toca la ‘campana del cáncer’

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO