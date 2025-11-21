COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Polideportivo

De Portoviejo a Mar del Plata: Juan Carlos Vera, de 13 años, integra el equipo Johan Strauss para el Sudamericano de Clubes

Juan Carlos Vera, armador manabita de 13 años, fue convocado por Johan Strauss de Quito para disputar el Sudamericano Sub-14 de voleibol en Argentina.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Juan Carlos Vera, de 13 años, integra el equipo Johan Strauss para el Sudamericano de Clubes.
Juan Carlos Vera integra el equipo Johan Strauss para el Sudamericano en Argentina.
Juan Carlos Vera, de 13 años, integra el equipo Johan Strauss para el Sudamericano de Clubes.
Juan Carlos Vera integra el equipo Johan Strauss para el Sudamericano en Argentina.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Juan Carlos Vera, voleibolista de 13 años nacido en Guayaquil y residente en Portoviejo desde hace 12 años, fue convocado por el club Johan Strauss (River) de Quito para participar en el Sudamericano de Clubes Sub-14 de voleibol de sala que se realizará del 25 al 30 de noviembre de 2025 en el complejo Chapadmalal de Mar del Plata, Argentina.

Trayectoria temprana

Vera comenzó a practicar voleibol a los 9 años, siguiendo los pasos de su hermana Ivanna. A los 10 años ya fue seleccionado por la provincia de Manabí y participó en su primer campeonato nacional en Guayaquil, donde obtuvo la medalla de bronce. Actualmente continúa federado por Manabí y juega en la posición de armador.

Su preparación es intensa: realiza jornadas dobles que combinan gimnasio y cancha. Lo hace bajo la dirección del entrenador de la selección masculina de Manabí,  Yamel Mera En voleibol de sala. Además de Wilber Pinoargote en voleibol de playa, todo en el complejo La California de Portoviejo.

Convocatoria y delegación

El equipo Johan Strauss (River) viajó este viernes 21 de noviembre a las 20:00 rumbo a Buenos Aires. La delegación completa está integrada por: Felipe Rivera, Alejandro González, Dilan Cacuango, Jualián Quintana, Nicolás Leiva, Dereck Morales, David Berrú, Samuel Montero. Además de Juan Pablo Mendoza, Juan Carlos Vera, Pablo Suárez y Maxi Tobar.

Próximo desafío internacional

Juan Carlos Vera junto a David Ruiz competirá en los Juegos Escolares en Paraguay.
Juan Carlos Vera junto a David Ruiz competirá en los Juegos Escolares en Paraguay.

Tras el torneo en Argentina, Vera viajará del 1 al 7 de diciembre a Paraguay para disputar los Juegos Escolares Sudamericanos en la modalidad de voleibol de playa. Allí competirá en dupla con David Ruiz, con quien clasificó representando al colegio Raffaello Santi de Portoviejo.

El joven armador, hijo de Susan Morales (guayaquileña) y Juan Carlos Vera (portovejense), se convierte así en uno de los pocos deportistas ecuatorianos de su edad en participar en dos certámenes sudamericanos consecutivos durante 2025.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO