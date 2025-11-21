De Portoviejo a Mar del Plata: Juan Carlos Vera, de 13 años, integra el equipo Johan Strauss para el Sudamericano de Clubes

Juan Carlos Vera, voleibolista de 13 años nacido en Guayaquil y residente en Portoviejo desde hace 12 años, fue convocado por el club Johan Strauss (River) de Quito para participar en el Sudamericano de Clubes Sub-14 de voleibol de sala que se realizará del 25 al 30 de noviembre de 2025 en el complejo Chapadmalal de Mar del Plata, Argentina.

Trayectoria temprana

Vera comenzó a practicar voleibol a los 9 años, siguiendo los pasos de su hermana Ivanna. A los 10 años ya fue seleccionado por la provincia de Manabí y participó en su primer campeonato nacional en Guayaquil, donde obtuvo la medalla de bronce. Actualmente continúa federado por Manabí y juega en la posición de armador.

Su preparación es intensa: realiza jornadas dobles que combinan gimnasio y cancha. Lo hace bajo la dirección del entrenador de la selección masculina de Manabí, Yamel Mera En voleibol de sala. Además de Wilber Pinoargote en voleibol de playa, todo en el complejo La California de Portoviejo.

Convocatoria y delegación

El equipo Johan Strauss (River) viajó este viernes 21 de noviembre a las 20:00 rumbo a Buenos Aires. La delegación completa está integrada por: Felipe Rivera, Alejandro González, Dilan Cacuango, Jualián Quintana, Nicolás Leiva, Dereck Morales, David Berrú, Samuel Montero. Además de Juan Pablo Mendoza, Juan Carlos Vera, Pablo Suárez y Maxi Tobar.

Próximo desafío internacional

Tras el torneo en Argentina, Vera viajará del 1 al 7 de diciembre a Paraguay para disputar los Juegos Escolares Sudamericanos en la modalidad de voleibol de playa. Allí competirá en dupla con David Ruiz, con quien clasificó representando al colegio Raffaello Santi de Portoviejo.

El joven armador, hijo de Susan Morales (guayaquileña) y Juan Carlos Vera (portovejense), se convierte así en uno de los pocos deportistas ecuatorianos de su edad en participar en dos certámenes sudamericanos consecutivos durante 2025.