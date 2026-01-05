Hombre murió tras ser baleado frente a un hospital en el Sur de Guayaquil. Su hijo resultó ileso

De varios disparos asesinaron a un hombre en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil. Ocurrió este lunes 5 de enero de 2026. La víctima se encontraba con su hijo dentro de un auto estacionado cerca del área de consulta externa. Al lugar llegaron sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes dispararon varias veces. El incidente ocurrió antes del mediodía.

Según información policial preliminar, el hombre intentó escapar pero los atacantes lo alcanzaron. No se reportaron heridos adicionales, incluyendo al menor que lo acompañaba. El crimen se registró en una zona concurrida del hospital, uno de los principales centros médicos públicos en la provincia de Guayas. Testigos indicaron que los sicarios se aproximaron rápidamente en la moto y abrieron fuego sin mediar palabra.

El crimen ocurrió frente al cerramiento del hospital

La Policía Nacional acudió al sitio para acordonar el área y recolectar evidencias, iniciando una investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de la víctima ni posibles conexiones con grupos delictivos. Este suceso se produce en un contexto de escalada de violencia en la región costera de Ecuador.

La noche anterior, el domingo 4 de enero de 2026, en el cantón Durán, tres personas resultaron asesinadas en una cancha de uso múltiple. Los atacantes, desde una camioneta, dispararon más de 20 veces. Entre las víctimas se encontraba un adolescente de 17 años y un hombre de nacionalidad peruana. La Policía atribuye estos hechos a disputas entre bandas criminales, un patrón recurrente en Guayaquil y Durán.

Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad

Ecuador cerró el 2025 como el año más violento de su historia reciente, con 8.847 homicidios registrados, según datos oficiales de la Policía Nacional. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a años anteriores, atribuido principalmente a conflictos por control territorial y narcotráfico entre organizaciones delictivas. Autoridades han implementado estados de excepción y operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad.

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), atiende a miles de pacientes diariamente. Dicha casa de salud ha sido escenario de incidentes similares en el pasado, aunque no con frecuencia. Personal médico y visitantes expresaron preocupación por la seguridad en las inmediaciones, solicitando mayor presencia policial.

Medidas preventivas en espacios públicos

La investigación del asesinato en Guayaquil incluye revisión de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos para reconstruir los hechos. En Durán, el triple homicidio del domingo elevó la alerta en la zona, donde las masacres y ajustes de cuentas son comunes. La víctima, de nacionalidad peruana, en ese caso resalta la afectación a migrantes, un grupo vulnerable en medio de la crisis de seguridad.

Este nuevo asesinato en el hospital subraya la urgencia de medidas preventivas en espacios públicos. Familiares de la víctima no han emitido declaraciones, y el cuerpo lo trasladaron a la morgue para autopsia. Autoridades locales en Guayaquil anunciaron refuerzos en patrullajes alrededor de centros de salud. El incidente no interrumpió las operaciones hospitalarias, pero generó temor entre usuarios. (17)