Décimo tercer sueldo 2025: Fecha límite de pago y cálculo en Ecuador

Miles de trabajadores en Ecuador mantienen alta la expectativa por el cobro del décimo tercer sueldo 2025. Este ingreso adicional representa un pilar fundamental que fortalece significativamente la economía familiar durante diciembre.

La ley establece que este pago debe concretarse impostergablemente hasta el 24 de diciembre. Esto garantiza liquidez inmediata para los gastos propios de las festividades de Navidad y Fin de Año.

Asimismo, según datos recientes del INEC, 3,2 millones de personas con empleo adecuado accederán al pago. Este ingreso anual constituye un alivio directo e indispensable para financiar el presupuesto de Navidad.

Adicionalmente, se conoce que más de 400.000 trabajadores ya recibieron su bono navideño por adelantado. Este anticipo se estableció para noviembre, aunque el grueso del universo laboral mantiene la expectativa.

El cálculo del bono navideño

El décimo tercer sueldo 2025 corresponde por derecho a todos los trabajadores bajo relación de dependencia. Su cálculo resulta de la doceava parte de las remuneraciones generadas durante el año calendario.

Específicamente, el periodo de cálculo comprende desde el 1 de diciembre del año anterior. El cierre de este ciclo contable se realiza el 30 de noviembre del año vigente.

Este monto acumulado incluye el salario básico, las horas extras, comisiones y otras bonificaciones permanentes.

Sin embargo, la fórmula excluye utilidades, vacaciones, décimo cuarto sueldo, viáticos y compensaciones solidarias.

Dicho ingreso impulsa notablemente el consumo interno durante la época comercial más fuerte, la Navidad. Además, fortalece la actividad económica en diversos comercios y servicios a lo largo del país.

Por tal motivo, los empleados pueden elegir libremente la modalidad de cobro de su beneficio. Existen dos opciones: recibir el monto acumulado en diciembre o mensualizarlo durante todo el año.

La gran mayoría de trabajadores prefiere recibir el pago totalmente acumulado en el mes de diciembre. Esta decisión se basa en su impacto directo para cubrir los fuertes gastos familiares.

Décimo tercer sueldo 2025 en el sector público

En este contexto, el Ministerio del Trabajo aprobó para el 2025 el Acuerdo Ministerial MDT-2025-164. Esta normativa autorizó adelantar el beneficio a los empleados públicos para dinamizar la economía local.

Asimismo, permitió que las empresas del sector privado se adhieran de forma voluntaria al adelanto.

Dentro del sector público, los servidores de la Función Ejecutiva recibieron su pago oportunamente. La fecha tope para este grupo específico se cumplió hasta el pasado 14 de noviembre.

Un total de 343.000 funcionarios cobraron el monto de forma acumulada para sus gastos decembrinos.

Por otro lado, 143.000 empleados públicos lo obtuvieron de manera mensualizada durante el presente periodo fiscal. Mientras tanto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) pagaron según su propia disponibilidad presupuestaria institucional.

Algunas empresas del sector privado ya lo pagaron

En el sector privado, la situación presenta una dinámica diferente respecto a las fechas de depósito. Alrededor de 150 empresas decidieron adelantar el pago a sus nóminas desde el 28 de octubre.

Aunque es una cifra importante, la gran mayoría optará por entregar el beneficio en diciembre. Por eso, millones de trabajadores recibirán su décimo tercer sueldo 2025 en las próximas semanas.

Los depósitos se realizarán durante los días previos al límite legal del 24 de diciembre.

Este ingreso moviliza cada año millones de dólares en consumo masivo dentro del mercado nacional. Sectores como comercios, turismo y servicios registran un fuerte impulso económico en esta temporada.

Todo esto ocurre debido a la llegada oportuna del bono navideño a los hogares ecuatorianos. Finalmente, este flujo de capital dinamiza la economía nacional en el tramo final del año.