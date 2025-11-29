Ecuador entra en la recta final para el pago del décimo tercer sueldo 2025 y millones esperan el depósito

Miles de trabajadores en Ecuador esperan el pago del décimo tercer sueldo 2025, un ingreso adicional que fortalece la economía familiar en diciembre. El Gobierno adelantó este beneficio para el sector público en noviembre aunque millones de empleados aún aguardan el depósito final que debe concretarse hasta el 24 de diciembre.

Según el INEC, 3,2 millones de personas con empleo adecuado accederán este ingreso anual que representa un alivio directo para el presupuesto de Navidad. Además, más de 400.000 trabajadores ya recibieron el bono navideño por el adelanto establecido para noviembre aunque el grueso del universo laboral aún se mantiene a la expectativa.

¿Quiénes reciben el décimo tercer sueldo 2025?

El décimo tercer sueldo corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia y se calcula como la doceava parte de las remuneraciones generadas entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año vigente. Este monto incluye salario básico, horas extras, comisiones y bonificaciones complementarias aunque excluye utilidades, vacaciones, décimo cuarto sueldo, viáticos y compensaciones por salario digno.

Este ingreso impulsa el consumo interno en Navidad y fortalece la actividad económica en comercios y servicios. Por ello los empleados pueden elegir entre recibir el monto completo en diciembre o mensualizarlo durante todo el año.

El adelanto del sector público marcó el ritmo del 2025

La mayoría de trabajadores prefiere recibir el pago acumulado en diciembre por su impacto directo en los gastos familiares de fin de año. En 2025 el Ministerio del Trabajo aprobó el Acuerdo MDT-2025-164, que autorizó adelantar el beneficio a los empleados públicos y permitió que el sector privado se adhiera de forma voluntaria.

En el sector público, los servidores de la Función Ejecutiva recibieron su pago hasta el 14 de noviembre. Un total de 343.000 funcionarios cobraron el monto de forma acumulada y 143.000 lo obtuvieron mensualizado mientras los GAD pagaron según disponibilidad presupuestaria.

Situación del sector privado y proyecciones económicas

En el sector privado, alrededor de 150 empresas decidieron adelantar el pago desde el 28 de octubre aunque la gran mayoría optará por entregar el beneficio en diciembre. Por eso millones de trabajadores recibirán su décimo tercer sueldo 2025 durante las semanas previas al límite legal del 24 de diciembre.

Este ingreso moviliza cada año millones de dólares en consumo. Comercios, turismo y servicios registran un fuerte impulso debido a la llegada del bono navideño que dinamiza la economía en el tramo final del año.