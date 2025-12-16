Décimo tercer sueldo para jubilados se pagará hasta el 20 de diciembre de 2025 en Ecuador

Los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recibirán el décimo tercer sueldo para jubilados hasta el 20 de diciembre de 2025, a escala nacional.

El beneficio económico corresponde a quienes no eligieron la modalidad de mensualización. El depósito llegará junto a la pensión habitual.

Décimo tercer sueldo para jubilados: quiénes acceden al bono navideño

Este ingreso adicional representa un alivio clave para gastos de diciembre. Además, fortalece la planificación familiar en Navidad y fin de año. El IESS confirmó que el proceso se ejecuta de manera automática. No exige trámites ni solicitudes adicionales.

El décimo tercer sueldo para jubilados aplica también para beneficiarios de montepío, incluidos pensionistas por viudez u orfandad. El valor equivale al promedio mensual de todas las pensiones recibidas durante el año en curso.

Para calcular el monto, el sistema suma las pensiones del 2025 y divide el total para doce. Ese valor llega como pago único en diciembre. Tradicionalmente se destina a compras navideñas y compromisos familiares.

El depósito se realiza en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario. El mecanismo busca garantizar agilidad, seguridad y transparencia en el pago.

Por qué no se adelantó el pago del décimo tercer sueldo para jubilados

En octubre de 2025, el Gobierno anunció el adelanto del décimo tercer sueldo para funcionarios públicos.

Sin embargo, en el caso de jubilados del IESS, la normativa impidió ejecutar el adelanto. La Ley de Seguridad Social establece que el bono debe entregarse “en el mes de diciembre”, sin excepciones.

Esa disposición legal obligó a mantener el cronograma habitual. Por ello, el pago se concentra exclusivamente en diciembre y hasta el día 20.

Un ingreso clave para cerrar el año

El décimo tercer sueldo para jubilados constituye un derecho laboral adquirido. Además, representa una fuente de estabilidad económica para miles de hogares ecuatorianos.

El IESS reiteró que no se requieren gestiones presenciales ni virtuales. Cualquier novedad oficial se comunicará por canales institucionales.