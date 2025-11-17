COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Crece la expectativa por lo que dirá Daniel Noboa sobre los resultados del referéndum y consulta popular 2025

El presidente Daniel Noboa prepara un mensaje clave sobre los resultados del referéndum y consulta popular 2025.
La expectativa aumenta en torno a lo que anunciará Daniel Noboa sobre los resultados del referéndum y consulta popular 2025, mientras su equipo organiza el espacio donde hablará. Además el mandatario revisa informes preliminares que llegan desde varias provincias y mantiene diálogo constante con asesores que siguen el avance del escrutinio.

En uno de los salones del hotel Dharma Beach en Montañita, Daniel Noboa coordina los últimos detalles del mensaje que compartirá con el país. Lo acompañan ministros y miembros de su círculo cercano mientras analizan puntos clave del proceso. Asimismo ajustan el tono de la intervención prevista.

Lo que dijo Daniel Noboa tras ejercer su derecho al voto

En la mañana de este domingo 16 de noviembre, Daniel Noboa ejerció su derecho al voto en Olón (Santa Elena) y saludó a ciudadanos que esperaron su llegada. Luego acompañó a su esposa, Lavinia Valbonesi, a sufragar en Guayaquil y más tarde se reunió con su madre, la asambleísta Annabella Azín, quien también acudió a las urnas.

Daniel Noboa reiteró optimismo sobre la jornada y compartió un mensaje enfocado en cambios nacionales. “Muy contento, muy optimista. El Ecuador quiere un cambio, la juventud quiere un cambio, la familia quiere un cambio, y eso lo vamos a retomar”, mencionó luego de ejercer su derecho al voto en la junta 1.

Seguridad y captura de alias ‘Pipo’ marcan el contexto

Mientras crece la atención por los resultados del referéndum y consulta popular 2025, Daniel Noboa resaltó avances de seguridad. En ese contexto mencionó la captura de alias Pipo, líder de Los Lobos, durante un operativo internacional con apoyo de España y Estados Unidos. El hecho generó fuerte reacción pública.

Alias ‘Pipo’ integraba la lista de los más buscados y operaba desde Europa con otra identidad para ordenar crímenes en Ecuador. Su detención provocó análisis entre autoridades que siguen estructuras delictivas y aumentó la atención sobre los temas que destacará Daniel Noboa en su pronunciamiento pendiente.

