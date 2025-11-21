Gobierno de Ecuador aplica el Decreto Ejecutivo 211 para fortalecer la lucha contra la desnutrición infantil

La vicepresidenta María José Pinto anunció la aplicación del Decreto Ejecutivo 211, una norma que impulsa acciones concretas para reducir la desnutrición crónica infantil. Pinto destacó que su meta consiste en llevar esta política pública “a la vida real de las familias” y consolidar un modelo que actúa desde el embarazo. La funcionaria resaltó que el Estado acompaña a niñas y niños con controles prenatales, vacunas, seguimiento del desarrollo y apoyo a madres en gestación y lactancia.

Este decreto amplía la protección desde el inicio de la vida y establece obligaciones claras para garantizar un crecimiento saludable. Las medidas refuerzan programas preventivos y mejoran la atención en la primera infancia mediante intervenciones integrales que priorizan la salud y el bienestar.

Coordinación intersectorial para aplicar el Decreto Ejecutivo 211

Pinto explicó que el modelo propone una intervención eficiente que conecta a los sectores responsables de salud, educación y desarrollo humano. El Decreto Ejecutivo 211 crea un Comité Intersectorial que articula acciones permanentes y ejecuta un plan estratégico orientado a reducir la malnutrición.

Asimismo, esta estructura establece lineamientos obligatorios para asegurar que todas las instituciones involucradas trabajen de forma sincronizada. La norma impulsa políticas públicas que garantizan el desarrollo integral durante los primeros años de vida, un periodo clave para la formación física y cognitiva.

Educación alimentaria en el sistema educativo

Por otro lado, el reglamento incorpora la educación alimentaria y nutricional dentro del sistema educativo con contenidos específicos para instituciones públicas y particulares. El objetivo consiste en fortalecer hábitos saludables desde edades tempranas mediante lineamientos claros para docentes y estudiantes.

La estrategia educativa busca impactar directamente en prácticas familiares y escolares. Así, se garantiza que niños y niñas aprendan sobre nutrición, cuidado personal y bienestar desde los primeros años, lo que reduce riesgos de malnutrición en la población infantil.

Datos anuales y presupuesto definido para combatir la malnutrición

La normativa establece un sistema de datos anuales sobre malnutrición infantil, lo que permite medir resultados y ajustar políticas de forma constante. Además, define un presupuesto oficial destinado a ejecutar cada componente del modelo y a garantizar la continuidad de los programas.

El reglamento detalla sistemas de información, monitoreo de desarrollo infantil temprano y procesos para evaluar el impacto real en comunidades. Pinto motivó a la ciudadanía a seguir las redes oficiales para conocer más detalles y aseguró que el Gobierno mantiene firmeza en la protección de la niñez.