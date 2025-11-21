COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Gobierno de Ecuador aplica el Decreto Ejecutivo 211 para fortalecer la lucha contra la desnutrición infantil

La vicepresidenta María José Pinto confirmó la implementación del Decreto Ejecutivo 211, que activa un modelo integral para prevenir la malnutrición desde el embarazo hasta la primera infancia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Decreto Ejecutivo 211 para fortalecer la lucha contra la desnutrición infantil en Ecuador.
La normativa establece un sistema de datos anuales sobre malnutrición infantil, lo que permite medir resultados y ajustar políticas de forma constante. Foto: Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.
Decreto Ejecutivo 211 para fortalecer la lucha contra la desnutrición infantil en Ecuador.
La normativa establece un sistema de datos anuales sobre malnutrición infantil, lo que permite medir resultados y ajustar políticas de forma constante. Foto: Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La vicepresidenta María José Pinto anunció la aplicación del Decreto Ejecutivo 211, una norma que impulsa acciones concretas para reducir la desnutrición crónica infantil. Pinto destacó que su meta consiste en llevar esta política pública “a la vida real de las familias” y consolidar un modelo que actúa desde el embarazo. La funcionaria resaltó que el Estado acompaña a niñas y niños con controles prenatales, vacunas, seguimiento del desarrollo y apoyo a madres en gestación y lactancia.

Este decreto amplía la protección desde el inicio de la vida y establece obligaciones claras para garantizar un crecimiento saludable. Las medidas refuerzan programas preventivos y mejoran la atención en la primera infancia mediante intervenciones integrales que priorizan la salud y el bienestar.

Coordinación intersectorial para aplicar el Decreto Ejecutivo 211

Pinto explicó que el modelo propone una intervención eficiente que conecta a los sectores responsables de salud, educación y desarrollo humano. El Decreto Ejecutivo 211 crea un Comité Intersectorial que articula acciones permanentes y ejecuta un plan estratégico orientado a reducir la malnutrición.

Asimismo, esta estructura establece lineamientos obligatorios para asegurar que todas las instituciones involucradas trabajen de forma sincronizada. La norma impulsa políticas públicas que garantizan el desarrollo integral durante los primeros años de vida, un periodo clave para la formación física y cognitiva.

Educación alimentaria en el sistema educativo

Por otro lado, el reglamento incorpora la educación alimentaria y nutricional dentro del sistema educativo con contenidos específicos para instituciones públicas y particulares. El objetivo consiste en fortalecer hábitos saludables desde edades tempranas mediante lineamientos claros para docentes y estudiantes.

La estrategia educativa busca impactar directamente en prácticas familiares y escolares. Así, se garantiza que niños y niñas aprendan sobre nutrición, cuidado personal y bienestar desde los primeros años, lo que reduce riesgos de malnutrición en la población infantil.

Datos anuales y presupuesto definido para combatir la malnutrición

La normativa establece un sistema de datos anuales sobre malnutrición infantil, lo que permite medir resultados y ajustar políticas de forma constante. Además, define un presupuesto oficial destinado a ejecutar cada componente del modelo y a garantizar la continuidad de los programas.

El reglamento detalla sistemas de información, monitoreo de desarrollo infantil temprano y procesos para evaluar el impacto real en comunidades. Pinto motivó a la ciudadanía a seguir las redes oficiales para conocer más detalles y aseguró que el Gobierno mantiene firmeza en la protección de la niñez.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO