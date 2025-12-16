Déficit fiscal en Ecuador supera proyecciones y roza los USD 4.300 millones en 2025

El déficit fiscal en Ecuador volvió a encender alertas en el cierre de 2025. Aunque la ministra de Economía proyectó a mitad de año un saldo negativo de USD 3.000 millones, los resultados fiscales muestran una brecha mayor, indica un amplio reportaje del canal Ecuavisa.

Los números oficiales evidencian que la planificación inicial no logró sostenerse frente al comportamiento real de ingresos y gastos públicos.

Proyección fiscal quedó corta frente a la realidad

De acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, la ejecución presupuestaria entre enero y noviembre deja un déficit acumulado de USD 4.289 millones.

Ese cálculo aún no incorpora el mes de diciembre, lo que anticipa un deterioro adicional en el resultado fiscal del año.

Decir que falta diciembre solo se puede entender como que el faltante se va a incrementar. Técnicamente no hay forma de que sea distinto.

La advertencia refuerza la lectura técnica de que el cierre anual no logrará revertir la tendencia observada hasta noviembre.

El déficit fiscal representa la diferencia entre los ingresos que percibe el Estado y los gastos que ejecuta durante el año. Ese desbalance refleja el dinero que falta para cumplir con toda la planificación presupuestaria aprobada.

Déficit fiscal en Ecuador retoma tendencia al alza

Análisis independientes advirtieron meses atrás que el déficit fiscal en Ecuador superaría los USD 5.000 millones al cierre del año.

Con los datos parciales disponibles, esas proyecciones ganan sustento y credibilidad técnica.

Las cifras confirman un cambio de tendencia. En 2023, el déficit alcanzó USD 5.789 millones. En 2024, el indicador descendió a USD 3.107 millones, pero en 2025 ya bordea los USD 4.300 millones.

Deuda pública presiona el panorama económico de 2026

El escenario fiscal actual anticipa un 2026 complejo desde el punto de vista económico. Los ingresos proyectados no alcanzan para cubrir el nivel de gasto y el peso de la deuda incrementa la presión financiera.

El Observatorio de la Política Fiscal detalla que solo en intereses el Estado deberá pagar USD 4.470 millones en 2026. A ese monto se suman USD 8.532 millones por amortizaciones de capital.

En total, el servicio de la deuda alcanzará USD 12.822 millones durante 2026. Ese valor representa poco más del 70 % de todos los ingresos tributarios proyectados.

Asimismo, el pago de intereses supera los presupuestos destinados a defensa, educación y salud. Incluso duplica el monto asignado a bonos y programas de atención social, señala un reportaje del programa Televistazo. (07)