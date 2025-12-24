Del júbilo a la realidad: Migrante ecuatoriana creyó estar entre los ganadores del Gordo de la Lotería de Navidad de España

El pasado 22 de diciembre, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad en Madrid, España, la ciudadana ecuatoriana Gladys Manzanilla vivió una jornada de contrastes al creer inicialmente que era la poseedora del número ganador del primer premio, el 79.432. Sin embargo, la mujer confirmó posteriormente que se trató de una confusión visual al comparar las cifras de su boleto con las cantadas por los niños de San Ildefonso, lo que la llevó a cobrar únicamente el valor invertido.

Pese a ello, la noticia rápidamente llegó a Ecuador, difundiéndose en diversos medios de comunicación.

Migrante creyó ser uno de los ganadores

La jornada comenzó con la expectativa habitual que rodea al sorteo más importante de España. Gladys Manzanilla, residente en la capital española, seguía de cerca los resultados cuando el número 79.432 fue anunciado como el ganador de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros por décimo). En dólares, el premio gordo supera los 4,7 millones.

En un primer momento, la euforia se apoderó de la migrante, quien creyó haber identificado esa misma combinación en su poder.

No fue sino hasta que regresó a la tranquilidad de su hogar cuando decidió realizar una verificación minuciosa. Al contrastar dígito por dígito, Manzanilla comprendió el error: su número no era el agraciado con el premio mayor. “Se parecía al número”, explicó la afectada a medios locales, reconociendo que la similitud entre las cifras y la adrenalina del momento jugaron un papel determinante en su percepción inicial.

El proceso de verificación y el reintegro

Tras asimilar que la fortuna no había llamado a su puerta de la manera esperada, Gladys mantuvo la serenidad. Al día siguiente, el 23 de diciembre, acudió a la administración de lotería correspondiente para proceder con el trámite legal. En lugar de reclamar el premio mayor, solicitó el reintegro, una categoría del sorteo que devuelve al jugador el importe exacto del décimo. En este caso se trató de 20 euros (23.58 dólares).

Esta situación es común en sorteos de alta magnitud, donde la disposición de los números y el entorno festivo pueden generar interpretaciones erróneas.

El Gordo de Navidad es conocido por repartir una cantidad ingente de premios menores y pedreas, lo que obliga a los participantes a verificar sus boletos a través de las listas oficiales publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Impacto en la comunidad migrante

El caso de Manzanilla resuena en un contexto donde miles de migrantes ecuatorianos participan activamente en las tradiciones españolas, buscando una mejora económica a través del azar. A pesar de que la noticia de su supuesta victoria circuló brevemente, la rectificación de la propia protagonista puso fin a las especulaciones.

El sorteo de este año ha dejado múltiples historias de solidaridad y fortuna, pero también recordatorios sobre la importancia de la comprobación oficial.

La administración de lotería confirmó que el proceso de cobro del reintegro de Gladys se realizó sin incidentes.