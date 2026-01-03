Delcy Rodríguez estaría en Rusia tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro: Esto se sabe

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se encontraría actualmente en Rusia, según confirmaron cuatro fuentes familiarizadas con sus desplazamientos a diario El Clarín.

La noticia de su ubicación surge apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales. Mientras tanto, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, permanecería en Caracas, de acuerdo con informantes.

Desplazamiento de Delcy Rodríguez y exigencias oficiales

La ubicación de la vicepresidenta en suelo ruso marcaría un punto crítico en la gestión de la crisis actual. Este mismo sábado, Rodríguez intervino en la televisión estatal venezolana a través de un mensaje de audio, rompiendo el silencio oficial de la cúpula gubernamental tras el ataque. Durante su alocución, la funcionaria exigió de manera formal pruebas de vida para el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

El uso de un mensaje de audio, en lugar de una aparición en video, ha generado diversas interpretaciones sobre las condiciones de seguridad en las que se encuentra la funcionaria en el extranjero.

Las fuentes no han especificado el motivo oficial de su estancia en Rusia, aunque históricamente Moscú ha funcionado como uno de los aliados estratégicos más cercanos a la administración de Maduro.

Cabe mencionar que, previamente, The New York Times aseguró que Delcy Rodríguez estaba en Caracas. Estas dos versiones, alimentan las especulaciones sobre su paredero.

Situación de Jorge Rodríguez en la capital

En contraste, Jorge Rodríguez se mantiene en territorio venezolano. Tres fuentes distintas confirmaron que el jefe del poder legislativo se encuentra en Caracas supervisando la situación interna. No obstante, destaca que el parlamentario no ha realizado apariciones públicas ni ha emitido declaraciones desde que se ejecutó la operación militar estadounidense esta madrugada.

La falta de presencia mediática de Jorge Rodríguez ha incrementado la tensión en los círculos políticos de la capital venezolana. Como presidente de la Asamblea Nacional, su rol es fundamental en el marco de la sucesión presidencial y la estabilidad del aparato estatal ante la ausencia de la figura presidencial.

Contexto de la captura y respuesta estatal

La captura de Maduro, informada inicialmente por la Casa Blanca, ha provocado una fragmentación inmediata en la respuesta del gabinete venezolano. Mientras el Ministerio de Defensa y otros altos mandos intentan coordinar la defensa en suelo nacional, la su´puesta actividad diplomática de Delcy Rodríguez desde el exterior sugiere un intento de movilizar respaldo internacional para denunciar lo que el oficialismo califica como un arresto ilegal.

La televisión estatal continúa transmitiendo mensajes de apoyo al gobierno, centrando su narrativa en la demanda de información sobre el paradero de Maduro y Flores.

La confirmación de que miembros clave de la familia Rodríguez están en ubicaciones geográficas distintas añade una capa de complejidad a la capacidad de reacción inmediata del chavismo frente a los hechos.