Delfín SC busca romper su mala racha ante un Deportivo Cuenca que pelea la Copa Sudamericana

Delfín SC y Deportivo Cuenca abrirán la fecha 38 del hexagonal 32 de la Liga Ecuabet este viernes 5 de diciembre, a las 19h00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca. El partido enfrenta a un equipo local que pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y a un conjunto visitante sin opciones internacionales, pero decidido a cortar su racha de cinco derrotas consecutivas.

Delfín, dirigido por Juan Zubeldía, llega con un cierre de campaña adverso. En sus últimos seis encuentros registra cinco caídas, incluida la derrota 0-1 ante Emelec el 30 de noviembre, además de marcadores amplios como el 0-4 y 3-0 frente a Macará y el 8-0 sufrido ante Aucas.

Un triunfo reciente y una baja clave

El único triunfo reciente del plantel manabita fue justamente ante Deportivo Cuenca, por 2-0 el 31 de octubre. El equipo llegó a Cuenca la noche del miércoles y entrenó la tarde del jueves 4 de diciembre en la ciudad. Para este compromiso, Zubeldía mantendría la misma alineación usada ante Emelec, aunque tendrá la baja de Nahuel Gallardo, expulsado en el duelo frente a Macará.

En la otra orilla, Deportivo Cuenca intenta sostener su aspiración internacional. El equipo de Norberto Araujo ganó solo uno de sus últimos seis partidos y sufrió cinco derrotas consecutivas, incluida la caída 2-1 ante Aucas el 30 de noviembre en su propio estadio, el Serrano Aguilar.

Deportivo Cuenca, entre la presión y la obligación

Antes de ese revés, el cuadro colorado había goleado 5-0 a El Nacional el 21 de noviembre. Sin embargo, los otros resultados lo dejaron en una posición frágil: 0-2 ante Macará el 7 de noviembre, 0-2 frente a Delfín SC el 31 de octubre y 1-2 nuevamente ante Aucas el 25 de octubre. En Copa Ecuador también perdió 2-0 ante Liga de Quito el 13 de noviembre.

Araujo tampoco podrá contar con el mediocampista Klíver Moreno, expulsado en la reciente derrota ante Aucas. Deportivo Cuenca suma 52 puntos y se encuentra a cuatro de Macará y a tres de Aucas en la tabla del hexagonal 2. Mientras Delfín tiene 35 unidades y es el último en la tabla del Hexagonal 2.

Un duelo decisivo para el tramo final

El hexagonal 2 otorga un cupo directo a la Copa Sudamericana 2026, por lo que el partido de esta noche será determinante para el cuadro azuayo. Para Delfín SC, el encuentro representa la oportunidad de frenar su mala racha y cerrar de forma competitiva la temporada, con solo tres fechas restantes en el calendario.