Delfín SC empata 2-2 con El Nacional con nueve jugadores en cancha

Delfín SC logró un empate 2-2 frente a El Nacional este sábado 4 de octubre de 2025 en el estadio Jocay de Manta, en el inicio del hexagonal dos de la Liga Ecuabet. El equipo manabita se sobrepuso a un marcador en contra y a dos expulsiones para igualar el encuentro en los minutos finales.

El Nacional abrió el marcador con un doblete de Djorkaeff Reasco, a los 26 y 39 minutos. Andrés Mena asistió en ambas jugadas, dejando a Reasco mano a mano con el portero Brian Heras, quien no pudo detener los remates. Con esta ventaja, el conjunto “militar” dominó el primer tiempo y parecía encaminado a mantener el invicto ante Delfín SC en la Fase 2.

Castro y Estacio lideraron reacción

En el segundo tiempo, Delfín SC mostró otra cara. Luis Castro anotó una chilena a los 76 minutos que levantó la moral del equipo y acercó al empate. Cuatro minutos después, Jean Estacio convirtió el segundo gol para los manabitas, sellando el 2-2 final ante un rival que retrocedió tras haber dominado la primera mitad.

El equipo dirigido por Juan Carlos Pérez aprovechó los espacios dejados por El Nacional, que replegó sus líneas tras el gol de Castro. Pese a la inferioridad numérica, pues Joaquín León y Nahuel Gallardo a los 58 minutos, Delfín SC presionó constantemente y generó varias oportunidades de gol, demostrando resiliencia y capacidad de reacción.

El Nacional dominó, pero cedió el empate

El Nacional fue peligroso durante el encuentro, especialmente con Reasco, quien tuvo la opción de ampliar la ventaja en un penal fallido a los 21 minutos. Sin embargo, la presión constante de Delfín en el segundo tiempo obligó a los “rojos” a defenderse cerca de su área, lo que permitió la remontada de los manabitas.

Los primeros 45 minutos mostraron a un Delfín SC buscando controlar el balón, pero con poca efectividad frente al arco rival. La entrada de Castro y los ajustes tácticos del técnico permitieron equilibrar el partido y mantener la posesión en momentos clave.

El Nacional había vencido a Delfín SC en los dos partidos de la Fase 1, manteniendo un invicto. Este empate rompe la racha y mantiene la serie abierta. Delfín SC, con 6 victorias, 14 empates y 11 derrotas en la temporada, mostró dos caras: un primer tiempo sin efectividad y un segundo con ajustes clave.

Próximo desafío ante Macará

El próximo partido de Delfín será contra Macará de Ambato el 18 de octubre en el Jocay. Este encuentro será crucial para capitalizar el impulso de la remontada y mejorar su posición en la LigaPro Ecuabet 2025. Sin embargo, Delfín SC tiene una cuenta pendiente con su hinchada, ya que no ha podido ganar desde hace 15 fechas.

La última victoria de los «cetáceos» se registró el 28 de junio, cuando vencieron 2-0 al Manta FC, en el denominado Clásico Mantense. A partir de allí, la victoria le ha sido esquiva y fue ese el inicio de una mala racha de la que aún mantiene. El ganador del hexagonal 2 tendrá un cupo a la Copa Sudamericana.