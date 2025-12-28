Delfín SC inicia reestructuración y negocia por Sergio Ortiz

Delfín SC comenzó a moverse en el mercado de fichajes con miras a la temporada 2026 y abrió conversaciones por el volante argentino Sergio Ortiz, en medio de un proceso de reestructuración deportiva tras una campaña 2025 marcada por irregularidades y tensión institucional.

El club manabita busca dejar atrás un año complejo, en el que evitó el cuadrangular del descenso y terminó compitiendo en el hexagonal 2. Ese cierre impulsó a la dirigencia a replantear el proyecto futbolístico y analizar refuerzos que aporten equilibrio y proyección.

Reestructuración tras una temporada irregular

Con ese contexto, la directiva inició gestiones por Ortiz como parte de una evaluación integral del plantel. La intención es fortalecer zonas clave y construir una base competitiva que permita mejorar el rendimiento colectivo en el próximo torneo.

Según informó el periodista Uriel Iugt, Delfín SC y el jugador alcanzaron un acuerdo de palabra. Sin embargo, todavía no existe un entendimiento formal entre el club ecuatoriano e Independiente de Avellaneda, propietario de los derechos deportivos del mediocampista.

Negociación abierta con Independiente

La propuesta contempla un préstamo por un año con opción de compra, modalidad que se ajusta a la planificación económica del club. Las conversaciones continúan entre las instituciones para definir las condiciones finales del posible traspaso.

Sergio Ortiz, conocido como el “Melli”, tiene 24 años y se desempeña como volante de contención. En la última temporada jugó a préstamo en Nueva Chicago, en la Primera Nacional de Argentina.

Números de Ortiz en la última temporada

Durante ese ciclo disputó 12 partidos oficiales, acumuló 886 minutos en cancha, recibió seis tarjetas amarillas y una tarjeta roja, sin registrar goles ni asistencias, según datos de Transfermarkt.

El futbolista también registra pasos por Atlético Tucumán, Deportivo Riestra e Independiente, todos clubes argentinos. De concretarse su llegada, sería su primera experiencia fuera del fútbol de su país.

Continuidad asegurada en el plantel

En paralelo a las gestiones por Ortiz, la directiva encabezada por Ariel Graziani tomó decisiones clave para asegurar continuidad. Según el periodista Ramón Morales Verduga, el club ejecutó las opciones de compra de Erick Mendoza y Mateo Burdisso.

Ambos futbolistas fueron considerados piezas importantes durante una campaña irregular, marcada por dificultades deportivas y reclamos económicos que afectaron el desarrollo normal del equipo.

Rendimiento ofensivo de Erick Mendoza

Mendoza se consolidó como una de las principales alternativas ofensivas del Delfín SC. En la temporada 2025 disputó 26 partidos, marcó ocho goles y entregó tres asistencias.

Además, acumuló 1.840 minutos en cancha, cifras que lo ubicaron entre los jugadores más productivos del plantel, pese al contexto adverso que atravesó la institución.

Aporte defensivo de Mateo Burdisso

Por su parte, Mateo Burdisso aportó regularidad en la zaga. El defensor argentino, de 23 años, jugó 35 partidos oficiales y fue titular en 26 de ellos.

Anotó tres goles, sumó 3.150 minutos en cancha y en una ocasión portó la cinta de capitán del cuadro “cetáceo”, consolidándose como uno de los referentes defensivos del equipo.

Planificación enfocada en 2026

Con la posible llegada de Ortiz y la continuidad de Mendoza y Burdisso, Delfín SC avanza en la conformación de su plantel para 2026, combinando estabilidad y ajustes estratégicos.

La dirigencia apunta a corregir los errores del último año y sentar las bases de un proyecto que le permita competir con mayor solidez en la próxima temporada.