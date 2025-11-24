COMUNIDAD POR USD 1
Vin Diesel: tribunal de Los Ángeles desestima demanda por agresión sexual

Un tribunal de Los Ángeles desestimó la demanda de agresión sexual, discriminación laboral y despido improcedente presentada contra Vin Diesel por su exasistente Asta Jonasson.
2 minutos de lectura
Vin Diesel tribunal de Los Ángeles desestima demanda por agresión sexual.
Vin Diesel negó categóricamente todas las acusaciones y su abogado afirmó que el tribunal resolvió el caso “sin fundamentos”. Foto: IG vindiesel.
Vin Diesel tribunal de Los Ángeles desestima demanda por agresión sexual.
Vin Diesel negó categóricamente todas las acusaciones y su abogado afirmó que el tribunal resolvió el caso "sin fundamentos".

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La demanda por agresión sexual contra Vin Diesel fue desestimada por un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos. La denuncia, presentada en 2023 por Asta Jonasson, señalaba al actor por agresión sexual, discriminación laboral y despido improcedente. El juez Daniel M. Crowley indicó que la desestimación se debió a un tecnicismo legal y no evaluó la veracidad de los hechos.

Jonasson alegó que en 2010, durante el rodaje de la quinta entrega de ‘Fast & Furious’ (Rápido y Furioso) en Atlanta, Diesel la agredió sexualmente en un hotel. Según la demanda, la tocó sin consentimiento, la besó a la fuerza y se masturbó frente a ella. Posteriormente, la hermana del actor la llamó para despedirla.

Vin Diesel: limitaciones legales y jurisdicción

El juez Crowley explicó que aunque la presunta agresión ocurrió en Atlanta, las leyes de California no tienen efecto extraterritorial. Esto provocó que la demanda basada en legislación californiana quedara sin aplicación legal en el caso.

Además, las acusaciones por discriminación laboral prescribieron. Jonasson no presentó oportunamente su queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, un requisito esencial para continuar con el proceso. Este detalle se reportó en medios como Variety.

Declaraciones de las partes involucradas

Vin Diesel negó categóricamente todas las acusaciones y su abogado afirmó que el tribunal resolvió el caso “sin fundamentos”. Por su parte, Jonasson anunció que apelará la sentencia, manteniendo su intención de que se revisen los hechos denunciados.

El fallo del juez Crowley no evaluó la veracidad de las acusaciones, dejando claro que la desestimación legal se basó únicamente en tecnicismos jurisdiccionales y plazos de presentación de la demanda.

