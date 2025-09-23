Denuncian robos y persecuciones de vehículos en la vía Portoviejo–Montecristi con dirección a Jaramijó

En las últimas semanas, conductores han denunciado ser víctimas de persecuciones y asaltos en la vía Portoviejo–Montecristi, con dirección de ingreso a la vía Colisa, que conecta con Jaramijó. Las alertas han sido reportadas al Distrito de Policía Manta, responsable de Montecristi y Jaramijó.

Las víctimas, que piden mantener sus identidades en reserva, explicaron la modalidad del robo del que son víctimas. Denunciaron que son perseguidos desde el tramo Portoviejo – Montecristi. Seguidos hasta la vía Colisa, donde son interceptados por desconocidos que intentan despojarlos de sus vehículos.

El coronel José Luis Erazo, comandante del Distrito de Policía Manta, confirmó que se realizan operativos preventivos en la zona. El oficial señaló que los patrullajes buscan identificar a los responsables y frenar la incidencia de estos delitos.

Antecedentes de asaltos a taxistas en la Colisa – Montecristi

Los registros muestran que este tipo de delitos no es nuevo. En 2024, al menos cinco vehículos de cooperativas de taxis de Jaramijó fueron víctimas de robo y extorsión en la vía Colisa–Montecristi.

Los conductores aseguraron que para recuperar sus unidades eran obligados al pago de rescates.

A pesar de los operativos realizados, el tramo se mantiene como una zona vulnerable, especialmente porque carece de cobertura de señal celular, lo que dificulta pedir ayuda inmediata en caso de emergencia.

Aumento de delitos contra vía Montecristi – Portoviejo

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en 2025 los delitos contra la propiedad, como el robo de vehículos, han aumentado en un 15% en la provincia de Manabí, que incluye cantones como Portoviejo, Montecristi y Manta.

Las autoridades señalan que detrás de estos delitos están organizaciones delictivas, que mantienen nexos con personas privadas de libertad en centros penitenciarios de la región.

En marzo de 2025, el operativo denominado “Abanico” permitió desarticular una red dedicada al robo de automotores en concesionarias de Manta y Montecristi. En esa acción, la Policía recuperó vehículos en Portoviejo y detuvo a varios sospechosos.

Casos relevantes y operativos recientes

En 2024, un caso de alto impacto fue el robo de un camión en la vía Montecristi–Guayaquil, que derivó en la captura de 10 integrantes de una banda dedicada a asaltos de vehículos pesados.

En contraste, en sectores como Los Bajos, en Montecristi, la instalación de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) redujo casi a cero la incidencia delictiva. No obstante, aún se registran casos aislados de robos a vehículos particulares y de transporte público.

Medidas de seguridad y denuncias

La Policía Nacional recomienda a los conductores que circulan por la vía Portoviejo–Montecristi y la Colisa evitar transitar solos en horarios de baja afluencia vehicular. También sugiere denunciar cualquier hecho a través del ECU-911 o en las unidades policiales más cercanas.

El comandante Erazo reiteró que los controles continuarán y que se están evaluando nuevas estrategias para reforzar la seguridad en los puntos identificados como críticos. “El objetivo es reducir la vulnerabilidad de los conductores y garantizar la movilidad en rutas interprovinciales”, afirmó.

