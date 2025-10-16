Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali y Corinthians se enfrentarán en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025. El encuentro se desarrollará el sábado 18 de octubre en el estadio Florencio Sola de Banfield, para definir a las nuevas campeonas del fútbol sudamericano. El equipo colombiano avanzó tras derrotar 5-4 en penales a Colo Colo, mientras que Corinthians, bicampeón vigente, superó 2-0 a Ferroviária en las semifinales disputadas hoy.

El conjunto colombiano, dirigido por Jhon Alber Ortiz, logró una hazaña histórica al clasificar por primera vez a la final continental. En un partido cerrado frente a Colo Colo, que terminó 0-0, la portera Luisa Agudelo y la volante Stefanía Perlaza fueron claves en la tanda de penales. Allí Perlaza anotó el tiro decisivo. Corinthians, por su parte, dominó a Ferroviária con goles de Victoria Albuquerque y Ju Santos. Con ello reafirmó su fortaleza tras conquistar los títulos de 2021 y 2024.

Final de la Copa Libertadores Femenina en Argentina

La final enfrentará a dos estilos: la solidez defensiva de Cali y el ataque letal del equipo paulista. Deportivo Cali, campeón de la Liga Femenina de Colombia 2025, superó en la fase de grupos a Universidad de Chile, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay. También eliminó a São Paulo en cuartos de final. Corinthians, con un plantel liderado por Tamires y Gabi Zanotti, dejó atrás a Olimpia, Always Ready y Boca Juniors antes de vencer a Ferroviária.

Este duelo marca la quinta aparición de un equipo colombiano en la final de la Libertadores Femenina, tras Formas Íntimas (2013), Atlético Huila (2018, campeón), Independiente Santa Fe (2021, 2024) y América de Cali (2023). Solo Huila logró el título, lo que eleva la expectativa para Cali. La Copa Libertadores Femenina 2025, celebrada en Argentina desde el 4 de octubre, reúne a 16 clubes y ofrece un premio de dos millones de dólares al campeón.

Por primera vez en su historia

La final será transmitida por Win Play atrayendo a millones de espectadores. Deportivo Cali, fundado en 2007, busca su primer título continental con una generación que ya suma tres ligas nacionales. Corinthians, con un proyecto consolidado desde 2016, aspira a su tercera corona. Este enfrentamiento promete un espectáculo de alto nivel, con ambos equipos decididos a inscribir su nombre en la historia del fútbol femenino sudamericano.