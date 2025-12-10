COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Deportivo Cuenca anuncia fin del ciclo de Norberto Araujo en el banquillo

Norberto Araujo, DT de Deportivo Cuenca, confirmó su salida al cierre de la temporada 2025, marcado por inestabilidad económica y resultados irregulares en la LigaPro
Deportivo Cuenca anuncia fin del ciclo de Norberto Araujo en el banquillo
Norberto Araujo no seguirá en el banquillo de Deportivo Cuenca.
Deportivo Cuenca anuncia fin del ciclo de Norberto Araujo en el banquillo
Norberto Araujo no seguirá en el banquillo de Deportivo Cuenca.

Deportivo Cuenca anunció la salida de Norberto Araujo como director técnico al finalizar la temporada 2025, el 10 de diciembre de 2025, en una rueda de prensa en Cuenca, Ecuador, debido al desgaste por inestabilidad económica y deportiva del club.

El gerente deportivo Luis Miguel Escalada ratificó la decisión de Araujo, quien asumió en septiembre de 2024. “Nos reunimos con Norberto. La renovación estaba encaminada, pero el día a día del club es muy desgastante y los últimos resultados no fueron lo esperado”, explicó Escalada durante la conferencia a las 08:30.

Araujo había anticipado su salida el 9 de diciembre en una entrevista con Radio Cobertura de Quito. “Con mi cuerpo técnico hemos decidido no continuar al mando del Deportivo Cuenca, terminaremos estas dos fechas de la mejor manera posible”, declaró el entrenador argentino-ecuatoriano.

Salvación del descenso en 2024

Araujo llegó a un equipo comprometido con el descenso. En su primer tramo, dirigió 10 partidos con 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas, sumando 29 puntos y ubicando al Cuenca en el puesto 13, fuera de la zona de descenso.

El equipo evitó la caída a la Serie B y cerró la temporada 2024 con estabilidad, cumpliendo el objetivo principal de permanencia en la LigaPro.

Temporada irregular en 2025

En la primera etapa de la LigaPro 2025, Deportivo Cuenca finalizó séptimo con 46 puntos, igualado con Libertad FC, pero eliminado del hexagonal final por desempate.

En el hexagonal por el cupo a Copa Sudamericana, el equipo no sostuvo su posición. Actualmente, ocupa el tercer lugar con 53 puntos, detrás de Macará con 59 unidades, manteniendo opciones matemáticas a falta de dos fechas.

Eliminación en Copa Ecuador

En la Copa Ecuador 2025, Araujo avanzó hasta cuartos de final, donde Deportivo Cuenca fue eliminado por Liga de Quito. El torneo no otorgó clasificación internacional al perdedor en esa instancia.

Balance general del ciclo

Durante 50 partidos dirigidos, Araujo registró 19 victorias, 12 empates y 19 derrotas, con una efectividad del 46%. Su gestión incluyó la salvación en 2024 y un 2025 de contrastes, afectado por la inestabilidad institucional.

El club priorizará la reestructuración para 2026, enfocándose en estabilidad económica y deportiva. Los próximos partidos del Cuenca son ante Macará el 13 de diciembre y el último de la temporada el 17 de diciembre.

La LigaPro 2025 concluye con 16 equipos en dos etapas y hexagonales clasificatorios a torneos continentales, donde el cupo a Sudamericana se define por el tercer puesto del hexagonal secundario.

