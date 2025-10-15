Deportivo Cuenca en crisis: Adeudan sueldos a jugadores y cuerpo técnico desde hace varios meses

Norberto Araujo, entrenador de Deportivo Cuenca, reveló que el club enfrenta una severa crisis económica, con deudas de tres meses y medio de sueldo. Estos valores pendientes son al cuerpo técnico y dos meses a los jugadores. La situación refleja las dificultades financieras que afectan al equipo morlaco, según declaraciones del estratega a medios locales.

Araujo detalló que la directiva de Deportivo Cuenca se reunió con el plantel el martes para abordar la crisis, prometiendo soluciones para la próxima semana. “La situación del club es difícil. Ayer tuvimos una reunión, vino el presidente a hablar con los jugadores sobre lo que está pasando. Esperemos que se solucione pronto”, afirmó el técnico.

A pesar de las dificultades, instó al equipo a mantenerse unido, destacando que “en dos meses se definirán cosas importantes” en la temporada. Se mantiene la esperanza de lograr resultados deportivos que mitiguen el impacto económico. No es la primera vez que Deportivo Cuenca enfrenta problemas financieros. A inicios de septiembre, el capitán Lucas Mancinelli lideró una rueda de prensa en la que el plantel denunció deudas de sueldos y arriendos correspondientes a julio y agosto.

La situación generó malestar entre los jugadores, quienes, sin embargo, continuaron compitiendo en la Liga Ecuabet, donde el equipo se ubica en la mitad de la tabla. La crisis no es exclusiva de Deportivo Cuenca. El fútbol ecuatoriano atraviesa un panorama económico complicado. En Emelec, los jugadores han suspendido entrenamientos en múltiples ocasiones este año para protestar por salarios impagos.

Similar situación ocurrió en Delfín SC, donde el plantel y el cuerpo técnico paralizaron actividades durante una semana por falta de pagos. Este miércoles, también se conoció que El Nacional enfrentará el embargo de sus instalaciones en Tumbaco, Quito, debido a deudas acumuladas, según reportes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El Deportivo Cuenca, fundado en 1971, ha sido un club emblemático del fútbol ecuatoriano, con un título nacional en 2004 y varias participaciones en torneos internacionales. Sin embargo, los problemas financieros han sido recurrentes en los últimos años, afectando la estabilidad del equipo. Araujo, exjugador histórico del club y actual entrenador, subrayó la importancia de mantener el enfoque deportivo: “Hay cosas importantes en juego que pueden sacarnos una sonrisa a fin de año”.

Las autoridades del fútbol ecuatoriano, incluyendo la FEF, han instado a los clubes a implementar planes de reestructuración financiera. Mientras tanto, los hinchas de Deportivo Cuenca expresan su preocupación en redes sociales, temiendo que la crisis afecte el rendimiento del equipo en la recta final del campeonato. La directiva no ha emitido un comunicado oficial sobre el plan para saldar las deudas.