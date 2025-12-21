COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Deportivo Cuenca golea 5-1 a Emelec y clasifica a Copa Sudamericana junto a Macará en la última fecha del segundo hexagonal

Deportivo Cuenca goleó 5-1 a Emelec y Macará venció 0-2 a Aucas en la última fecha del hexagonal B, clasificando ambos a la Copa Sudamericana 2026.
Deportivo Cuenca goleó a Emelec y clasificó a la Copa Sudamericana.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Deportivo Cuenca derrotó 5-1 a Emelec y Macará venció 0-2 a Aucas este sábado 20 de diciembre de 2025, en la fecha 10 del segundo hexagonal de la LigaPro Ecuador. Ambos equipos se clasificaron a la Copa Sudamericana 2026.

Choque en Cuenca

Emelec inició con ímpetu y generó una ocasión clara: José Cevallos quedó solo ante el arco, pero un defensor de Deportivo Cuenca desvió el balón. Los locales tomaron el control y presionaron con disparos cruzados y centros al área de Pedro Ortiz.

Al minuto 36, Alejandro Tobar aprovechó un rebote en el área y definió cruzado para el 1-0. Antes del descanso, Pedro Ortiz realizó una atajada espectacular, pero Tobar capturó el despeje y fusiló la portería para el 2-0.

Emelec esperó en su campo para salir en contragolpe, pero no pudo evitar el dominio cuencano en la primera mitad.

Segundo tiempo: goleada y descuento de Emelec

En el arranque del complemento, Luis Estupiñán centró desde la izquierda y Stalin Morocho cabeceó para el 3-0 a los 48 minutos. A los 57 minutos, Nicolás Leguizamón regateó a Adrian Caicedo y disparó potente para el 4-0.

Emelec descontó a los 65 minutos con un remate cruzado de José Tin Angulo, quien celebró con lágrimas. A los 77 minutos, Jeremy Chacón anticipó a Luis Castillo y cabeceó un centro preciso de Mateo Maccari para el 5-1.

Los jugadores de Deportivo Cuenca esperaron el resultado simultáneo del partido de Macará para celebrar la clasificación.

Resultado simultáneo en Quito y clasificación final

Macará superó por 0-2 al Aucas y finalizó primero en el hexagonal B.
En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Macará superó a Aucas, en un choque en el que los goles llegaron en los minutos adicionales. A los 90+5′, Gastón Blanc anotó el 0-1; y a los 90+7′, Jordan Mohor marcó el 0-2 definitivo.

Macará finalizó primero con 62 puntos, mientras Deportivo Cuenca quedó segundo con 59 puntos, superando a Aucas que sumó 58 unidades. Ambos equipos obtuvieron el boleto a la Copa Sudamericana 2026, uniéndose a Libertad y Orense como representantes ecuatorianos en el torneo continental.

La fecha 10 del hexagonal B definió las últimas plazas internacionales de la temporada 2025 de la LigaPro Ecuador.

