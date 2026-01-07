COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Deportivo Cuenca se refuerza con Romario Ibarra y Carlos Arboleda para la temporada 2026

Deportivo Cuenca se refuerza con incorporaciones y renovaciones para enfrentar la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana en 2026.
Romario Ibarra y Carlos Arboleda refuerzan a Deportivo Cuenca.
Romario Ibarra y Carlos Arboleda refuerzan a Deportivo Cuenca.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com
Deportivo Cuenca, bajo la dirección técnica de Jorge Célico, ha iniciado la conformación de su plantel para la temporada 2026, en la que participará en la LigaPro Serie A, la Copa Ecuador y la Copa Sudamericana, competencia en la que enfrentará a Libertad FC en fase preliminar.
El equipo morlaco, con sede en Cuenca, Ecuador, anunció en enero de 2026 las primeras movimientos en su plantilla para afrontar estos torneos nacionales e internacionales.

Nuevas incorporaciones al ataque

Deportivo Cuenca oficializó la contratación del extremo Romario Ibarra, de 31 años, procedente de Vinotinto FC, club que descendió de categoría al cierre de la temporada 2025.
Ibarra, quien disputó 17 partidos y anotó un gol en su último semestre, se suma al plantel para aportar en el frente ofensivo.
Carlos Arboleda, de 34 años, proveniente de Libertad FC. Arboleda registró en 2025 un total de 38 partidos, con cinco goles y ocho asistencias.

Renovaciones confirmadas

El club aseguró la continuidad de varios jugadores clave.El mediocampista Jeremy Chacón renovó su vínculo por tres años adicionales.Stalin Morocho también extendió su contrato, pese a haber enfrentado problemas físicos y extradeportivos en la temporada anterior.Además, el lateral derecho Andrés ‘El Pollo’ López renovó su contrato con la institución.

Temporada 2026

Deportivo Cuenca clasificó a la Copa Sudamericana 2026 tras finalizar en el segundo puesto del hexagonal de no clasificados a Copa Libertadores en la LigaPro 2025.El equipo, conocido como el Expreso Austral, busca consolidar un plantel competitivo bajo el mando de Jorge Célico, quien asumió la dirección técnica en diciembre de 2025.
Estas movimientos forman parte de la planificación para competir en los tres torneos programados para el año.El club continúa trabajando en la conformación definitiva del equipo, con el objetivo de mejorar su rendimiento en la LigaPro y avanzar en las copas nacionales e internacionales.
Hasta la fecha, estas son las oficializaciones confirmadas por la institución a través de sus canales oficiales.

