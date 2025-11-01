COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Deportivo Quito vetará “de por vida” a hinchas que protagonizaron hechos violentos tras su eliminación del torneo de Ascenso

Deportivo Quito tomará medidas tras los hechos violentos que protagonizaron sus hinchas tras ser eliminados del Torneo Nacional de Ascenso.
Hinchas de Deportivo Quito agredieron a futbolista y dirigentes de Mineros SC.
Hinchas de Deportivo Quito agredieron a futbolista y dirigentes de Mineros SC.

Redacción ED.

Redacción ED.

La noche de ayer, Deportivo Quito quedó eliminado del torneo Nacional de Ascenso tras perder en el marcador global por 2-1 ante Mineros SC.

La eliminación desató la ira de sus hinchas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, quienes invadieron la cancha y protagonizaron hechos violentos.

Hinchas de Deportivo Quito agreden a futbolistas y árbitros

En videos que circulan en redes sociales se ve el  momento en que varios hinchas abren las rejas e ingresan a la cancha. Acto seguido, agreden a futbolistas y dirigentes del equipo rival y hasta a los árbitros.

Ante los disturbios, agentes de la Policía Nacional intervinieron. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.

Pese a caer por la mínima diferencia ante Liga de Cuenca, Liga de Portoviejo avanza a cuartos de final de la Segunda Categoría

En redes sociales, los hechos violentos generando rechazo entre los hinchas y observadores del fútbol nacional.

Busca identificar y vetar a hinchas violentos

La mañana de este sábado, el club Deportivo Quito se pronunció a través de sus redes sociales sobre los incidentes de anoche.

La entidad deportiva manifestó su rechazo ante “los hechos de violencia totalmente repudiables”. “Nos solidarizamos con el equipo rival por lo ocurrido, con la Policía Nacional y la seguridad privada”, añadió el club.

Además, anunció que busca identificar a los hinchas que protagonizaron los disturbios para vetarlos de las actividades del equipo. “Solicitamos todas las pruebas existentes, ya que como institución presentaremos la denuncia penal necesaria, y prohibiremos el ingreso (de los fanáticos involucrados)  a cualquier actividad pertinente a la institución de por vida“, recalcó.

Deportivo Quito necesitaba ganar

Tras perder 1-0 en el duelo de ida de los octavos de final en la provincia de Bolívar, Deportivo Quito estaba urgido de una victoria para avanzar en el torneo de Ascenso Nacional.

Sin embargo, en el duelo de anoche, el marcador terminó 1-1 para un global de 2-1 a favor de Mineros SC.

Así, Mineros clasificó a los cuartos de final, mientras que el club capitalino vio extinguir sus opciones de volver a la Serie bdel fútbol ecuatoriano.

El vencedor de esta llave enfrentará en los cuartos de final a Juventud Italiana, representante de Manabí y vigente campeón provincial.

Un club con una larga historia

Deportivo Quito es uno de los clubes más antiguos y representativos del fútbol de Ecuador, pese a que actualmente está en la Segunda Categoría.

En sus 85 años de historia, la AKD ha sido campeón de la Serie A en cinco ocasiones. Lo fue en 1964, 1968, 2008, 2009 y 2011.

Los últimos seis los ha jugado en la Segunda Categoría del balompié tricolor.

