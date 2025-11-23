Derrame de diésel contamina estero que abastece de agua a comunidad de San Mateo, en Esmeraldas

El mediodía de este domingo 23 de noviembre se registró la contaminación de un estero que abastece de agua a la comunidad Dile, de San Mateo, en la provincia de Esmeraldas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y autoridades locales investigan el hecho. Según los primeros reportes oficiales, el incidente se originó por una perforación en el poliducto Shushufindi-Quito, operado por Petroecuador.

Esto provocó el derrame de diésel hacia el reservorio natural. El organismo confirmó que la mancha visible en el estero corresponde a combustible diésel. Como medida inmediata, 20 familias de la zona quedaron sin acceso al agua potable del estero y reciben abastecimiento mediante tanqueros. La SNGR activó el plan de contingencia y coordinó acciones con la Unidad de Gestión de Riesgos de la Prefectura de Esmeraldas.

Esmeraldas sufre una nueva contaminación

Personal técnico de Petroecuador ejecuta labores de recuperación del hidrocarburo derramado y de contención para evitar la expansión de la contaminación. La Prefectura de Esmeraldas desplegó drones para determinar la extensión exacta del derrame y definir nuevas acciones de contención. A las 15h45 del domingo, la Secretaría de Riesgos informó que mantiene el monitoreo permanente del incidente.

Las autoridades indicaron que se brinda apoyo logístico a las familias afectadas “hasta establecer condiciones seguras” para el consumo de agua. Este es el segundo incidente significativo registrado en un ducto durante 2025. A mediados de año, una rotura en el oleoducto de crudo generó un derrame que contaminó el río Blanco y afectó varias propiedades agrícolas y ganaderas en la zona.

Las autoridades no han precisado las causas de la nueva perforación ni el volumen exacto de diésel derramado. Sin embargo confirmaron que las investigaciones técnicas y ambientales continúan en terreno. Petroecuador anunció que emitirá un informe detallado una vez concluidas las labores de emergencia. La comunidad Dile, ubicada en el sector rural de San Mateo, depende directamente del estero para consumo humano.