Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad

Desarticulan red de secuestro y extorsión vinculada a Los Lobos en Quito

La intervención involucró a 390 agentes y resultó en la aprehensión de 13 personas.
Operativo Pandora golpea actividades delictivas en hostales del Centro Histórico ecuatoriano. Fotografía @JohnReimberg
Operativo Pandora golpea actividades delictivas en hostales del Centro Histórico ecuatoriano. Fotografía @JohnReimberg

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía Nacional ejecutó el operativo Pandora 1 el 6 de enero de 2026 en el Centro Histórico de Quito, desarticulando una red dedicada al secuestro extorsivo y microtráfico vinculada a la banda Los Lobos.

La intervención involucró a 390 agentes y resultó en la aprehensión de 13 personas, la clausura de seis locales y el decomiso de armas y vehículos. 

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó mediante su cuenta de X que los delincuentes operaban en hostales clandestinos, donde perfilaban a usuarios para asaltarlos al salir, drogarlos con escopolamina y secuestrarlos temporalmente.

Las víctimas eran obligadas a transferir dinero o retirar fondos de cajeros automáticos. Además, se extorsionaba a negocios locales, lo que provocaba cierres tempranos por temor a represalias.

Intervención en zonas clave

El comandante de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila, agregó que durante los allanamientos se rescató a una bebé en condiciones de insalubridad extrema. Los hostales presentaban habitaciones sin ventilación, camas deterioradas y servían como puntos de acopio de drogas.

Por otro lado, se retuvieron a 34 personas extranjeras sin documentación regular para verificar su estatus migratorio.

Reimberg mencionó que algunos retenidos estaban vinculados al trabajo sexual y posiblemente a redes criminales en el sector.

Resultados concretos del operativo

Tras dos horas de acción en sectores como el bulevar 24 de Mayo, Plaza del Teatro, Santo Domingo y Puente del Guambra, la Policía reportó 11 aprehendidos por microtráfico, dos detenidos adicionales, seis locales clausurados, tres armas de fuego decomisadas, cuatro motocicletas y tres vehículos recuperados.

Reimberg enfatizó la necesidad de que las autoridades municipales supervisen estos establecimientos, ya que representan riesgos para la ciudadanía y el orden público.

Banda Los Lobos en Quito

Los Lobos, es una de las organizaciones criminales más grandes del país, con miles de miembros. Según reportes de Insight Crime y fuentes oficiales, se especializa en narcotráfico, sicariato, extorsión y secuestros, compitiendo por control territorial con grupos como Los Choneros.

Catalogada como terrorista por el gobierno ecuatoriano, ha estado involucrada en violencia política y operaciones en provincias como Pichincha, Guayas y Manabí.

En capturas recientes, como en Archidona en diciembre de 2025, se detuvieron miembros por secuestros extorsivos con amenazas vía videos. Operativos similares en septiembre y agosto de 2025 desarticularon células en Tungurahua y Quevedo, incautando armas y drogas. (39) 

