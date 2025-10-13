Descubre cómo hacer hamburguesas de pollo perfectas en casa

Las hamburguesas de pollo, una variante de la tradicional hamburguesa de res, son una opción más saludable y versátil.

Esta preparación surgió en la década de 1970 en Estados Unidos, impulsada por la creciente demanda de alternativas más ligeras a la carne de res. Según registros históricos, cadenas de comida rápida como Burger King y McDonald’s comenzaron a experimentar con patties de pollo para atender a consumidores preocupados por el contenido graso de las hamburguesas tradicionales.

En 1980, el pollo molido y empanizado se popularizó como base para estas hamburguesas, ofreciendo una textura jugosa y un sabor adaptable a especias y marinados.

Ingredientes y preparación de las hamburguesas de pollo

Para preparar hamburguesas de pollo caseras se necesitan: 500 gramos de carne de pollo molida, 1 huevo, 50 gramos de pan rallado, 1 cebolla pequeña finamente picada, 2 dientes de ajo, sal, pimienta y especias al gusto (como paprika o perejil).

También se requieren panes para hamburguesa, lechuga, tomate y salsas como mayonesa o kétchup.

Para su preparación sigue estos pasos:

Mezcla la carne de pollo con el huevo, pan rallado, cebolla, ajo y especias en un bol.

la carne de pollo con el huevo, pan rallado, cebolla, ajo y especias en un bol. Forma patties de 100-120 gramos cada uno.

de 100-120 gramos cada uno. Cocina en una sartén con aceite a fuego medio durante 4-5 minutos por lado, hasta que estén dorados y cocidos.

en una sartén con aceite a fuego medio durante 4-5 minutos por lado, hasta que estén dorados y cocidos. Sirve en pan con los acompañamientos preferidos.

Consejos para un resultado óptimo

Utilizar pollo fresco garantiza mejor sabor y textura. Mientras que evitar sobrecocinar los patties es necesario para mantenerlos jugosos.

Se pueden añadir hierbas frescas como cilantro o albahaca para personalizar el sabor. Las hamburguesas de pollo son ideales para dietas bajas en grasas, ya que contienen menos calorías que las de res.

Cabe mencionar que las hamburguesas de pollo han ganado popularidad globalmente, con un aumento del 20% en su consumo en Europa entre 2015 y 2020, según datos de la industria alimentaria. Su versatilidad permite adaptarlas a recetas regionales, como hamburguesas con especias asiáticas o salsas picantes en América Latina.

Variaciones y acompañamientos para las hamburguesas de pollo

Además de la receta básica, se pueden preparar versiones empanizadas o asadas. Acompañamientos como aguacate, queso cheddar o cebollas caramelizadas son comunes.

En México y Asia, las hamburguesas de pollo suelen incluir ingredientes locales como chiles o salsas agridulces.

Este popular platillo requiere de salsas a gusto. La mayonesa da cremosidad, el kétchup dulzura y la mostaza un toque picante. Se pueden aplicar 1-2 cucharaditas por salsa. Respecto al pan, se puede elegir brioche o de papa, ligeramente tostados, para sostener los ingredientes sin desarmarse

Recuerda que los acompañantes siempre dependerán de tu gusto personal.