Las papas fritas son, sin duda, las favoritas de miles de personas alrededor del mundo. No solo por su delicioso sabor, sino también por su textura crujiente.

Cocineros y aficionados en muchos países buscan la textura ideal: crujientes por fuera, blandas por dentro. Aprende cómo hacerlo en esta nota.

Origen de las papas fritas

Las papas fritas, conocidas como «French fries» en inglés, tienen su origen en Bélgica a finales del siglo XVII.

Durante la Primera Guerra Mundial, soldados estadounidenses probaron estas tiras de papa fritas en Bélgica y las llamaron «French» por error, asociándolas con el idioma francés de la región.

Documentos históricos confirman que los belgas cortaban papas en tiras y las freían en grasa animal desde 1680. En la actualidad, se trata de una preparación global.

Técnica para la textura perfecta

A continuación descubre los pasos para hacer las papas fritas perfectas:

Primero elige papas ricas en almidón, que son ideales para frituras. Luego, córtalas en tiras uniformes de 1 cm de grosor para garantizar una cocción pareja. Sumerge las tiras en agua fría durante 30 minutos para eliminar el exceso de almidón, lo que evita que se peguen y favorece la crocancia. Sécalas completamente con un paño limpio antes de freír. Fríe las papas en aceite vegetal (como canola o girasol) a 140°C durante 5-6 minutos hasta que estén cocidas pero no doradas. Escúrrelas y déjalas enfriar. Luego, fríe nuevamente a 180°C por 2-3 minutos hasta que estén doradas y crujientes. Escurre el exceso de aceite en papel absorbente y sazona con sal al gusto.

Tres salsas caseras fáciles

Las papas fritas son el complemento perfecto para cualquier comida, como asados, pollo frito y más. Sin embargo, también se puede consumir como snack, con salsas.

A continuación descubre cómo preparar tres salsas fáciles para acompañar tus papas fritas.

Salsa de ajo y perejil: Mezcla 100 g de mayonesa, 2 dientes de ajo triturados, 1 cucharada de perejil fresco picado y 1 cucharadita de jugo de limón. Revuelve y sirve fría.

Salsa de mostaza y miel: Combina 2 cucharadas de mostaza Dijon, 2 cucharadas de miel, 50 g de mayonesa y 1 cucharadita de vinagre de manzana. Mezcla hasta obtener una textura homogénea.

Salsa picante de tomate: Cocina 200 g de tomate triturado con 1 cucharadita de pimentón picante, 1 cucharada de azúcar y 1 pizca de sal a fuego lento durante 10 minutos. Deja enfriar antes de servir.

Consejos finales para el éxito

Usa un termómetro de cocina para controlar la temperatura del aceite. Mantén el aceite limpio, filtrándolo entre frituras.

Sirve las papas inmediatamente para preservar su textura. Estas técnicas, validadas por chefs internacionales, garantizan resultados consistentes.

Las salsas propuestas son versátiles y se preparan en menos de 10 minutos, ideales para acompañar este clásico.