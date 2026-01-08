COMUNIDAD POR USD 1
Educación

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes en Ecuador

El Ministerio de Educación negó despidos masivos de docentes y aclaró que los casos reportados corresponden a procesos administrativos puntuales, sin reducción general del Magisterio Fiscal.
2 minutos de lectura
El Ministerio de Educación negó despidos masivos de docentes y respondió de forma directa a las denuncias públicas difundidas por la Unión Nacional de Educadores (UNE). La cartera de Estado aclaró que no existe un proceso generalizado de desvinculación en el sistema educativo fiscal.

Sin embargo, la UNE difundió documentos que evidencian notificaciones de cese de funciones para dos docentes del cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. Ante esa información, el Ministerio analizó los casos reportados y emitió una respuesta oficial a través de redes sociales.

Ministerio de Educación niega despidos masivos de docentes y explica los casos detectados

Tras la revisión institucional, el Ministerio identificó que 19 docentes se separaron de sus cargos a escala nacional. Esa cifra representa el 0,01 % de los 167.721 maestros que integran el Magisterio Fiscal en Ecuador.

Además, la institución explicó que los procesos corresponden a vencimiento de contrato y a alertas previas de incumplimiento laboral registradas en los sistemas administrativos. Cada procedimiento siguió criterios legales y contó con notificación formal a los involucrados.

El Ministerio enfatizó que no aplica una política de reducción de personal docente y sostuvo que todos los trámites respetaron el debido proceso, conforme a la normativa vigente del sector público educativo.

Vacantes docentes se cubrirán con el programa Educa Empleo

Para garantizar la continuidad del servicio educativo, el Ministerio activará el programa Educa Empleo, un mecanismo de provisión docente que opera de forma mensual en los planteles fiscales del país.

Este sistema permitirá reemplazar a los docentes desvinculados y asegurar que las instituciones educativas mantengan su planta completa. La cartera de Estado aseguró que el proceso prioriza la transparencia y la cobertura inmediata de las vacantes.

Finalmente, la autoridad reiteró que el sistema educativo no enfrenta despidos masivos. Además, llamó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales para evitar interpretaciones erróneas sobre la estabilidad laboral del magisterio.

