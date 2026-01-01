Después de brindar de más en Año Nuevo, el recalentado podría no ser la mejor opción

Después de las celebraciones de Año Nuevo, en diversos países, especialistas en nutrición advierten que el recalentado puede dificultar la recuperación física tras una noche de copas, debido a sus efectos en la digestión y la hidratación.

Las reuniones de fin de año suelen incluir cenas abundantes, bebidas alcohólicas y horarios prolongados. Al día siguiente, el consumo de recalentado —alimentos preparados con antelación y rehechos— es una práctica común, pero no siempre recomendable.

De acuerdo con información de organismos de salud y nutrición, tras ingerir alcohol el cuerpo experimenta deshidratación, alteraciones digestivas y una mayor carga para el hígado. En ese contexto, comidas copiosas y ricas en grasas pueden intensificar el malestar.

Además, muchos platillos típicos del recalentado contienen altos niveles de grasas saturadas, sodio y calorías, lo que puede provocar pesadez estomacal, inflamación y fatiga en las horas posteriores.

Efectos del alcohol y los alimentos pesados

El alcohol actúa como diurético, favoreciendo la pérdida de líquidos y electrolitos. Por ello, tras una noche de copas, el organismo requiere hidratación y nutrientes fáciles de absorber para restablecer su equilibrio.

Los alimentos grasos y muy condimentados ralentizan la digestión y aumentan la producción de ácido gástrico. Esto puede agravar síntomas frecuentes como acidez, náuseas o dolor abdominal, especialmente cuando se combinan con restos de alcohol en el cuerpo.

En contraste, una alimentación basada en productos frescos ayuda a reducir la carga digestiva y a reponer vitaminas y minerales esenciales, favoreciendo una recuperación más rápida tras los excesos.

Beneficios de elegir comida fresca

Frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras aportan agua, fibra y micronutrientes que apoyan la función intestinal y la desintoxicación natural del organismo. Estos alimentos también contribuyen a estabilizar los niveles de energía.

La comida fresca suele contener menos sodio que los platillos recalentados, lo que ayuda a disminuir la retención de líquidos. Asimismo, su menor densidad calórica permite comer porciones adecuadas sin sobrecargar el sistema digestivo.

Especialistas señalan que optar por preparaciones simples, como caldos ligeros, ensaladas o frutas, facilita la digestión y mejora la sensación general de bienestar tras las celebraciones.

Recomendaciones generales tras Año Nuevo

Entre las sugerencias más difundidas se encuentra priorizar el consumo de agua, evitar comidas muy grasas y distribuir la ingesta en porciones moderadas a lo largo del día. Estas medidas favorecen la recuperación metabólica.

También se recomienda prestar atención a la correcta conservación de los alimentos. El recalentado mal almacenado puede implicar riesgos sanitarios, ya que el paso del tiempo favorece la proliferación de bacterias.

En el contexto del recalentado de Año Nuevo, la evidencia indica que elegir comida fresca, menos copiosa y preparada al momento, es una alternativa más adecuada para apoyar al organismo tras una noche de celebraciones y consumo de alcohol.