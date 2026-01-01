COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Vida
Salud

Después de brindar de más en Año Nuevo, el recalentado podría no ser la mejor opción

Tras los festejos de Año Nuevo, especialistas recomiendan moderar la alimentación y priorizar comida fresca para facilitar recuperación del organismo después del consumo de alcohol.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Después de las celebraciones de Año Nuevo, en diversos países, especialistas en nutrición advierten que el recalentado puede dificultar la recuperación física tras una noche de copas, debido a sus efectos en la digestión y la hidratación.

Las reuniones de fin de año suelen incluir cenas abundantes, bebidas alcohólicas y horarios prolongados. Al día siguiente, el consumo de recalentado —alimentos preparados con antelación y rehechos— es una práctica común, pero no siempre recomendable.

De acuerdo con información de organismos de salud y nutrición, tras ingerir alcohol el cuerpo experimenta deshidratación, alteraciones digestivas y una mayor carga para el hígado. En ese contexto, comidas copiosas y ricas en grasas pueden intensificar el malestar.

Además, muchos platillos típicos del recalentado contienen altos niveles de grasas saturadas, sodio y calorías, lo que puede provocar pesadez estomacal, inflamación y fatiga en las horas posteriores.

Efectos del alcohol y los alimentos pesados

El alcohol actúa como diurético, favoreciendo la pérdida de líquidos y electrolitos. Por ello, tras una noche de copas, el organismo requiere hidratación y nutrientes fáciles de absorber para restablecer su equilibrio.

Los alimentos grasos y muy condimentados ralentizan la digestión y aumentan la producción de ácido gástrico. Esto puede agravar síntomas frecuentes como acidez, náuseas o dolor abdominal, especialmente cuando se combinan con restos de alcohol en el cuerpo.

En contraste, una alimentación basada en productos frescos ayuda a reducir la carga digestiva y a reponer vitaminas y minerales esenciales, favoreciendo una recuperación más rápida tras los excesos.

Beneficios de elegir comida fresca

Frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras aportan agua, fibra y micronutrientes que apoyan la función intestinal y la desintoxicación natural del organismo. Estos alimentos también contribuyen a estabilizar los niveles de energía.

La comida fresca suele contener menos sodio que los platillos recalentados, lo que ayuda a disminuir la retención de líquidos. Asimismo, su menor densidad calórica permite comer porciones adecuadas sin sobrecargar el sistema digestivo.

Especialistas señalan que optar por preparaciones simples, como caldos ligeros, ensaladas o frutas, facilita la digestión y mejora la sensación general de bienestar tras las celebraciones.

Recomendaciones generales tras Año Nuevo

Entre las sugerencias más difundidas se encuentra priorizar el consumo de agua, evitar comidas muy grasas y distribuir la ingesta en porciones moderadas a lo largo del día. Estas medidas favorecen la recuperación metabólica.

También se recomienda prestar atención a la correcta conservación de los alimentos. El recalentado mal almacenado puede implicar riesgos sanitarios, ya que el paso del tiempo favorece la proliferación de bacterias.

En el contexto del recalentado de Año Nuevo, la evidencia indica que elegir comida fresca, menos copiosa y preparada al momento, es una alternativa más adecuada para apoyar al organismo tras una noche de celebraciones y consumo de alcohol.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Docente universitario muere por impacto de bala durante incidente registrado el último día del 2025

El chancho del recalentado se transforma en sánduches prácticos para iniciar el año

Accidente en Portoviejo: Turba enardecina incendia un vehículo involucrado en siniestro vial que cobró la vida de un motociclista

Después de brindar de más en Año Nuevo, el recalentado podría no ser la mejor opción

Accidente en Portoviejo: Motociclista muere y su acompañante agoniza tras fatal choque en el sitio El Jobo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Docente universitario muere por impacto de bala durante incidente registrado el último día del 2025

El chancho del recalentado se transforma en sánduches prácticos para iniciar el año

Accidente en Portoviejo: Turba enardecina incendia un vehículo involucrado en siniestro vial que cobró la vida de un motociclista

Después de brindar de más en Año Nuevo, el recalentado podría no ser la mejor opción

Accidente en Portoviejo: Motociclista muere y su acompañante agoniza tras fatal choque en el sitio El Jobo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Docente universitario muere por impacto de bala durante incidente registrado el último día del 2025

El chancho del recalentado se transforma en sánduches prácticos para iniciar el año

Accidente en Portoviejo: Turba enardecina incendia un vehículo involucrado en siniestro vial que cobró la vida de un motociclista

Accidente en Portoviejo: Motociclista muere y su acompañante agoniza tras fatal choque en el sitio El Jobo

Masacre en Manta: Yulexi Alonzo Mera, quien estaba embarazada, se convierte en la séptima víctima de atentado y la primera del 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO