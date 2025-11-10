COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Manta
Crónica

“Destrozado y con el corazón roto”, así se encuentra el periodista manabita Daniel Palma tras crimen de su hermano Jonathan Palma

"Mi hermano ha sido asesinado, mi familia se derrumba", expresó el periodista Daniel Palma tras el crimen de Jonathan Palma en Manta. La víctima, un conocido tiktoker, arrastraba el dolor de perder a su hijo ahogado en una escuela y buscaba incansablemente justicia.
Destrozado y con el corazón roto, así se encuentra el periodista manabita Daniel Palma tras crimen de su hermano Jonathan Palma.
Destrozado y con el corazón roto, así se encuentra el periodista manabita Daniel Palma tras crimen de su hermano Jonathan Palma.
Destrozado y con el corazón roto, así se encuentra el periodista manabita Daniel Palma tras crimen de su hermano Jonathan Palma.
Destrozado y con el corazón roto, así se encuentra el periodista manabita Daniel Palma tras crimen de su hermano Jonathan Palma.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

web@eldiario.ec

La violencia que azota a Manta golpeó directamente al corazón de una familia ya marcada por la tragedia. El periodista manabita Daniel Palma, presentador de un canal de televisión de Manabí, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales tras confirmar el asesinato de su hermano, Jonathan Palma, ocurrido la madrugada de este domingo 9 de noviembre de 2025.

Destrozado y con el corazón roto. En julio, lloré en vivo en mi programa de televisión por la violencia que vive Manta. Hoy, esa realidad me golpea profundamente en el corazón. Mi hermano ha sido asesinado. Dos niños se quedan sin padre, mi familia se derrumba”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de Facebook. Su mensaje concluyó con una súplica: “Dios, por favor, haz que esto pase pronto. Justicia Paz Para Manta”.

El periodista manabita, en julio pasado emitió un profundo mensaje sobre la inseguridad en Manta, su voz se quebró y rompió en llanto al referirse a las recomendaciones que su familia le da. Le pedían que no saliera de casa, que se cuide. Ante la indignación e impotencia, el comunicador lloró.

Una doble tragedia familiar

La historia de Jonathan Palma, de 32 años y conocido tiktoker con casi 100.000 seguidores, estaba marcada por un dolor profundo. Era el padre de Thiago Palma, un niño de seis años que falleció trágicamente el 1 de junio de 2022, Día del Niño, ahogado en la piscina de la Unidad Educativa Thales de Mileto durante una celebración escolar. Desde entonces, Jonathan luchó incansablemente buscando justicia por la muerte de su pequeño, un caso que conmocionó a la ciudad.

Tres años después de aquella pérdida irreparable, Jonathan fue acribillado junto a Naomi Bonilla Cevallos (19) y Steven Damián Domínguez Mendieta (19) mientras circulaban en un vehículo blanco por el redondel de Inepaca, en pleno centro de Manta.

El violento ataque en el que murió el hermano de Daniel Palma

El crimen ocurrió cerca de las 01h00. Sicarios interceptaron el automóvil Chevrolet Aveo en el que se movilizaban las víctimas y abrieron fuego indiscriminadamente. El vehículo recibió más de 35 impactos de bala, segando la vida de los tres ocupantes al instante.

El mayor Cristhian Cozar, jefe de operaciones del Distrito Manta, confirmó el hallazgo de 35 indicios balísticos calibre 9 milímetros en la escena. “Lastimosamente se ha suscitado un hecho violento con tres víctimas… Las unidades investigativas están trabajando para dar con los responsables”, declaró el oficial. Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense para las respectivas autopsias, mientras una familia vuelve a sumirse en el luto, ahora por partida doble.

