Detectar el daltonismo a tiempo puede evitar problemas en la vida diaria, dice una experta

La directora técnica y de formación de Óptica & Audiología Universitaria, Alicia Escuer, destacó la importancia de un diagnóstico temprano del daltonismo, ya que este puede tener implicaciones en el día a día de las personas que lo padecen.

La experta explicó que el daltonismo es una alteración visual que afecta la percepción de los colores y que es un problema poco conocido entre la población. Se estima que un 7 por ciento de los hombres y apenas un 0,2 por ciento de las mujeres presentan algún tipo de daltonismo, aunque muchos no son conscientes de ello.

¿Qué es el daltonismo?

El daltonismo se origina por una alteración en las células fotorreceptoras de la retina, conocidas como conos, responsables de percibir los colores primarios (azul, verde y rojo). Cuando uno o varios de estos conos no funcionan correctamente, la persona tiene dificultades para distinguir ciertos tonos. Esta alteración tiene origen genético y está vinculada al cromosoma X. Por este motivo, las mujeres pueden ser portadoras sin desarrollar la condición, mientras que los hombres, al tener un solo cromosoma X, sí manifiestan los síntomas.

Aunque no existe una cura, detectar el daltonismo a tiempo es fundamental. “Un diagnóstico precoz evita problemas de autoestima en la infancia y ayuda a adaptar la enseñanza y las actividades escolares”, afirmó Escuer.

Señales e importancia de su detección temprana

Según la especialista, los padres suelen notar las primeras señales cuando sus hijos aprenden los nombres de los colores y presentan confusión persistente.

La importancia de su detección también radica en que puede conllevar implicaciones en el día a día de las personas, al no diferenciar bien determinados colores, incluso en la elección profesional: las personas afectadas suelen tener limitaciones para desempeñar determinadas profesiones que requieren una percepción cromática precisa, como piloto, controlador aéreo, policía o diseñador.

Escuer señaló que muchas personas desconocen que tienen daltonismo y se pueden adaptar a su manera de percibir los colores. Sin embargo, pueden encontrar dificultades en tareas de la vida cotidiana, como interpretar semáforos, mapas o gráficos. También, para ciertas actividades, existen filtros especiales que pueden ayudar a mejorar la percepción de los colores.

¿Cómo detectar el daltonismo?

Para detectar el daltonismo “existen tests ‘on-line’, que permiten una primera orientación. Pero, lo más fiable es acudir a una óptica o a un profesional de la visión, donde se realizan pruebas específicas”, señaló Escuer.

Y es que, los tests ‘on-line’, aunque permiten a cualquier persona evaluar su percepción de los colores de forma rápida y sencilla desde casa, dado que utilizan una pantalla, la precisión puede verse afectada por la calidad del monitor y la iluminación ambiental, por lo que no sustituye un diagnóstico profesional.

Los síntomas pueden variar entre individuos, desde dificultad para distinguir ciertos tonos hasta incapacidad para percibir diferencias de brillo o matices. En los casos más severos, en los que la persona no percibe ningún color, pueden presentarse movimientos oculares rápidos y otros signos visuales.

El daltonismo no tiene tratamiento curativo. Sin embargo, la experta señaló que conocer la condición y adaptar el entorno es clave para mejorar la calidad de vida del paciente. “La concienciación sigue siendo esencial para evitar prejuicios y facilitar la integración en el ámbito educativo y laboral”, finalizó.