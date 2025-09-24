Detenidos cuatro ciudadanos extranjeros por secuestro y robo de gas en Riobamba

La Policía Nacional frustró el secuestro de un repartidor de gas y el robo de un camión con cilindros de GLP, en un operativo que dejó cuatro detenidos, en Riobamba. Según las autoridades, el gas robado habría sido destinado para la fabricación de explosivos, en el contexto de las recientes protestas sociales en el país.

El secuestro ocurrió durante una entrega falsa

El hecho se registró en Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, cuando un repartidor de gas llegó a un predio rural tras recibir un pedido aparentemente legítimo. Al arribar al lugar, un grupo de sujetos armados lo interceptó, lo secuestró y se apoderó del camión cargado con cilindros de gas licuado de petróleo (GLP).

De inmediato, los delincuentes trasladaron el vehículo fuera del lugar del secuestro. Sin embargo, movimientos sospechosos en la vía alertaron a agentes policiales, que iniciaron un seguimiento al camión. Tras una breve persecución, los uniformados intervinieron el vehículo y capturaron a los presuntos autores del robo.

Presuntos miembros de organización delictiva entre los capturados

Durante el operativo, la Policía detuvo a cuatro personas de nacionalidad extranjera, quienes, según información preliminar, estarían vinculadas a un grupo armado organizado.

“Los cilindros de gas sustraídos serían utilizados para realizar atentados explosivos”, informó el ministro del Interior, John Reimberg. Aunque la información aún se encuentra bajo investigación, las autoridades no descartan que los detenidos planeaban usar el material para acciones violentas en el contexto de las protestas.

Posteriormente, los agentes lograron ubicar y liberar al conductor secuestrado.

Protestas y amenazas a la seguridad interna

El incidente ocurre en medio de una ola de protestas sociales en Ecuador, que comenzó el pasado domingo 21 de septiembre, tras el anuncio del retiro del subsidio estatal al diésel. Esta medida ha generado movilizaciones en distintas provincias del país, especialmente en sectores rurales, indígenas y gremios del transporte.

En este escenario de alta tensión, las autoridades han advertido sobre la posible infiltración de grupos criminales en las protestas, con el objetivo de generar caos o cometer actos de sabotaje. Hasta la fecha, se contabilizan más de 50 personas detenidas por delitos relacionados con los disturbios.

El Ministerio del Interior ha reforzado operativos a nivel nacional para garantizar la seguridad y prevenir hechos violentos. Se mantiene vigilancia constante en zonas de alto riesgo.

Proceso judicial en curso y acciones legales

Los cuatro detenidos quedan bajo disposición de la justicia. Se espera que este miércoles 24 de septiembre se realice la audiencia de formulación de cargos en Riobamba.

El Gobierno Nacional además ha reiterado que no permitirá acciones que pongan en riesgo el orden público ni la seguridad ciudadana. “No habrá impunidad para quienes atenten contra el Estado”, señaló el Ministerio del Interior en el pronunciamiento oficial. (12)