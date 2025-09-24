COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Sociedad

Detenidos cuatro ciudadanos extranjeros por secuestro y robo de gas en Riobamba

La Policía Nacional detuvo un secuestro en Riobamba y frustró el robo de un camión de gas licuado de petróleo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Policía libera a repartidor secuestrado y recupera camión de gas robado en Riobamba
Policía libera a repartidor secuestrado y recupera camión de gas robado en Riobamba
Policía libera a repartidor secuestrado y recupera camión de gas robado en Riobamba
Policía libera a repartidor secuestrado y recupera camión de gas robado en Riobamba

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

La Policía Nacional frustró el secuestro de un repartidor de gas y el robo de un camión con cilindros de GLP, en un operativo que dejó cuatro detenidos, en Riobamba. Según las autoridades, el gas robado habría sido destinado para la fabricación de explosivos, en el contexto de las recientes protestas sociales en el país.

El secuestro ocurrió durante una entrega falsa

El hecho se registró en Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, cuando un repartidor de gas llegó a un predio rural tras recibir un pedido aparentemente legítimo. Al arribar al lugar, un grupo de sujetos armados lo interceptó, lo secuestró y se apoderó del camión cargado con cilindros de gas licuado de petróleo (GLP).

De inmediato, los delincuentes trasladaron el vehículo fuera del lugar del secuestro. Sin embargo, movimientos sospechosos en la vía alertaron a agentes policiales, que iniciaron un seguimiento al camión. Tras una breve persecución, los uniformados intervinieron el vehículo y capturaron a los presuntos autores del robo.

Presuntos miembros de organización delictiva entre los capturados

Durante el operativo, la Policía detuvo a cuatro personas de nacionalidad extranjera, quienes, según información preliminar, estarían vinculadas a un grupo armado organizado.

Los cilindros de gas sustraídos serían utilizados para realizar atentados explosivos”, informó el ministro del Interior, John Reimberg.  Aunque la información aún se encuentra bajo investigación, las autoridades no descartan que los detenidos planeaban usar el material para acciones violentas en el contexto de las protestas.

Posteriormente, los agentes lograron ubicar y liberar al conductor secuestrado.

Protestas y amenazas a la seguridad interna

El incidente ocurre en medio de una ola de protestas sociales en Ecuador, que comenzó el pasado domingo 21 de septiembre, tras el anuncio del retiro del subsidio estatal al diésel. Esta medida ha generado movilizaciones en distintas provincias del país, especialmente en sectores rurales, indígenas y gremios del transporte.

En este escenario de alta tensión, las autoridades han advertido sobre la posible infiltración de grupos criminales en las protestas, con el objetivo de generar caos o cometer actos de sabotaje. Hasta la fecha, se contabilizan más de 50 personas detenidas por delitos relacionados con los disturbios.

El Ministerio del Interior ha reforzado operativos a nivel nacional para garantizar la seguridad y prevenir hechos violentos. Se mantiene vigilancia constante en zonas de alto riesgo.

Proceso judicial en curso y acciones legales

Los cuatro detenidos quedan bajo disposición de la justicia. Se espera que este miércoles 24 de septiembre se realice la audiencia de formulación de cargos en Riobamba.

El Gobierno Nacional además ha reiterado que no permitirá acciones que pongan en riesgo el orden público ni la seguridad ciudadana. “No habrá impunidad para quienes atenten contra el Estado”, señaló el Ministerio del Interior en el pronunciamiento oficial. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Corte Constitucional fija límites para una futura Asamblea Constituyente en Ecuador

‘La Flaca’ Guerrero supera su quinta ronda de quimioterapia: «Es un paso más cerca de terminar lo más difícil»

Asamblea Constituyente: así se distribuirán los 50 asambleístas por provincia, 24 nacionales y 6 del exterior, según el Decreto Ejecutivo 155 de Daniel Noboa

Atentado armado en el barrio Miraflores, en Manta, cobra una nueva víctima: muere joven futbolista de 18 años

Rumbo al Miss Grand International: Samantha Quenedit viajará a Tailandia este 26 de septiembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Corte Constitucional fija límites para una futura Asamblea Constituyente en Ecuador

‘La Flaca’ Guerrero supera su quinta ronda de quimioterapia: «Es un paso más cerca de terminar lo más difícil»

Asamblea Constituyente: así se distribuirán los 50 asambleístas por provincia, 24 nacionales y 6 del exterior, según el Decreto Ejecutivo 155 de Daniel Noboa

Atentado armado en el barrio Miraflores, en Manta, cobra una nueva víctima: muere joven futbolista de 18 años

Rumbo al Miss Grand International: Samantha Quenedit viajará a Tailandia este 26 de septiembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Corte Constitucional fija límites para una futura Asamblea Constituyente en Ecuador

‘La Flaca’ Guerrero supera su quinta ronda de quimioterapia: «Es un paso más cerca de terminar lo más difícil»

Asamblea Constituyente: así se distribuirán los 50 asambleístas por provincia, 24 nacionales y 6 del exterior, según el Decreto Ejecutivo 155 de Daniel Noboa

Atentado armado en el barrio Miraflores, en Manta, cobra una nueva víctima: muere joven futbolista de 18 años

Rumbo al Miss Grand International: Samantha Quenedit viajará a Tailandia este 26 de septiembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO