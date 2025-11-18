Detienen a conductor de tráiler con más de 400 kilos de cocaína en Tulcán

Carlos Bolívar R. N., conductor de un tráiler, fue detenido este martes 18 de noviembre por agentes de la Policía Nacional en un control fijo en Tulcán, provincia de Carchi, mientras intentaba cruzar el puente internacional Rumichaca con 434,5 kilos de pasta base de cocaína ocultos en el vehículo.

La aprehensión es parte de la operación “Emperador”, realizada para combatir el tráfico ilícito de drogas a gran escala en la frontera con Colombia, donde el destino inicial de la carga era la ciudad de Ibarra, en Imbabura, antes de su envío al mercado internacional.

La sustancia, equivalente a 435 paquetes tipo ladrillo, se encontraba camuflada en un doble fondo de la plataforma del tráiler pesado. Un can detector de la Policía, alertó sobre la presencia de la droga durante la inspección rutinaria en el paso fronterizo. Durante el hecho, las autoridades también decomisaron un teléfono móvil y el vehículo de carga, que servirán como indicios vinculantes en la investigación.

Operación antidrogas en zona crítica

La Fiscalía General del Estado procesa a Bolívar R. N. por el presunto delito de tráfico de drogas a gran escala, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Un juez de garantías dictó prisión preventiva contra el sospechoso, quien permanece bajo custodia.

Bolívar R. N. registra antecedentes penales por el mismo delito, según registros judiciales. La cocaína incautada tiene un valor estimado de 488.885 dólares en el mercado ecuatoriano, pero asciende a 6,5 millones de dólares en Estados Unidos y más de 10,8 millones en Europa.

Incautaciones en la frontera con Colombia

En lo que va de 2025, Ecuador ha decomisado más de 72 toneladas de drogas, posicionándose como el tercer país mundial en incautaciones, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos.

La provincia de Carchi, donde se ubica Tulcán, ha sido escenario de múltiples operaciones similares. Por ejemplo, en mayo de ese año, dos procesados recibieron prisión preventiva por tráfico de sustancias en la misma zona.

Grupos criminales transnacionales, vinculados a carteles colombianos, controlan rutas en la frontera, facilitando el paso de cargamentos hacia puertos del Pacífico ecuatoriano para su exportación.

Durante el mes de agosto, informes destacaron la expansión de actividades ilícitas como minería ilegal y extorsión, que financian el narcotráfico en la región.

La operación “Emperador” forma parte de un plan integral para desmantelar redes que se encuentran en la frontera.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en Tulcán, donde la Fiscalía presentó los elementos recolectados. El caso avanza en la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico. Mientras tanto, la Policía mantiene vigilancia intensiva en Rumichaca para prevenir nuevos intentos de paso de drogas. (39)