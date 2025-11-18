Detienen a cuatro presuntos integrantes de ‘Las Águilas’ por robo de vehículos en Milagro

Cuatro personas fueron detenidas en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, acusadas de integrar una banda dedicada al robo de vehículos. El hecho se registró este 17 de noviembre de 2025. La captura se produjo durante la ejecución del operativo policial denominado “Cero Impunidad 3107”, liderado por la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial (DNIPJ) de la Policía Nacional del Ecuador.

Los aprehendidos responden a los nombres de Guido Q., Liliana A., Wilson J. y Nelson G. De acuerdo con los reportes policiales , los cuatro formarían parte de la agrupación delictiva conocida como “Las Águilas”, señalada por cometer robos de automotores bajo diferentes modalidades, incluyendo el uso de violencia y la posterior comercialización de las partes en el mercado negro.

Resultados del operativo policial

Durante los allanamientos realizados en varios sectores de Milagro, los agentes recuperaron dos vehículos particulares y cuatro motocicletas que constaban como robadas en el sistema integrado de la Policía Nacional. Además, se incautaron cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas, dinero en efectivo cuyo monto no fue detallado y documentación relacionada con los automotores recuperados.

Robo de vehículos en la provincia del Guayas

El robo de vehículos sigue siendo uno de los delitos de mayor incidencia en la provincia del Guayas. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), entre enero y octubre de 2025 se registraron 4.872 denuncias por este delito a nivel nacional, de las cuales aproximadamente el 38 % corresponden a Guayas, con Guayaquil, Durán y Milagro como los cantones más afectados.

Las bandas suelen desmantelar los automotores en “deshuesaderos” clandestinos o los trasladan hacia otras provincias y, en algunos casos, hacia países vecinos.

Procedimiento legal y antecedentes

Tras la aprehensión, los cuatro detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de Milagro, donde permanecen a disposición de la Fiscalía General del Estado . Luego se procederá con la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de robo de vehículos, tipificado en el artículo 210 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El delito establece penas de cinco a siete años de prisión, agravadas si se comprueba asociación ilícita o uso de arma de fuego.

La Policía Nacional indicó que el operativo forma parte de una serie de acciones coordinadas que buscan desarticular estructuras dedicadas al robo y comercialización ilegal de vehículos. En lo que va del año, la institución reporta la recuperación de más de 1.200 automotores a escala nacional . También se ha registrado la detención de 412 personas vinculadas a este tipo de ilícitos.

Las investigaciones continúan activas para establecer si los detenidos tienen relación con otros casos registrados en Milagro, Samborondón y cantones aledaños. También se analizan posibles nexos con redes de comercialización internacional de autopartes.