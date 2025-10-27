Detienen a noveno sospechoso por el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó este lunes de la detención de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, la novena persona involucrada en la planificación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El político falleció el pasado 11 de agosto, tras dos meses de ser baleado durante un mitin político en las afueras de Bogotá.

Lo imputarán por el homicidio de Miguel Uribe

La captura fue realizada por agentes de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras, en el departamento de Meta, cuando estaba en posesión de cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga.

«La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de junio, en el occidente de Bogotá», informó la Fiscalía.

El sospechoso será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Vínculo con el crimen Luis Carlos Galán

A Pérez, según el diario ‘El Tiempo’, lo condenaron en 1994 por el asesinato de sicarios implicados en el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esto, por órdenes del cártel de Medellín, en un intento de no dejar testigos del magnicidio.

Galán era el principal favorito para las elecciones de 1990, después de una campaña marcada por sus denuncias contra las estructuras del crimen organizado.

Al caso de Miguel Uribe Turbay lo comparan con el de Galán, al ser figuras prominentes de la política colombiana. Así como por sus denuncias abiertas contra la corrupción y más.

Miguel Uribe quería llegar a la presidencia

Miguel Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna en Fontibón, en las afueras de Bogotá, el pasado 7 de junio. El ataque se dio durante un acto de campaña. Su meta era llegar a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo de Colombia.

Las autoridades colombianas detuvieron al menos a diez personas por su asesinato. Entre ellas al presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’. La Justicia ha sentenciado a dos personas por el asesinato.

Pese a los esfuerzos médicos, el precandidato presidencial falleció el pasado 11 de agosto, con 39 años de edad. Luchó dos meses por sobrevivir. (13).