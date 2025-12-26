COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Europa

Detienen a un hombre por el apuñalamiento de tres mujeres en el metro de París

Las autoridades francesas detuvieron a un hombre tras una serie de ataques con arma blanca que dejaron tres mujeres heridas en el metro de París.
Los ataques se dieron en varias estaciones del metro.
Los ataques se dieron en varias estaciones del metro.
Los ataques se dieron en varias estaciones del metro.

Un hombre fue arrestado este viernes, 26 de diciembre, en la región de Val d’Oise como presunto autor del apuñalamiento de tres mujeres en la Línea 3 del metro de París, Francia.

Los ataques ocurrieron entre las 16h15 y las 16h45 (hora local) en las estaciones République, Arts et Métiers y Opéra, situadas en zonas de alta concurrencia. La detención fue posible gracias al rastreo por geolocalización y cámaras de seguridad.

Ataques en el metro de París fueron consecutivos

La cadena de agresiones se desató de manera consecutiva a lo largo de una de las arterias principales del transporte parisino. El primer incidente fue reportado en la estación République, donde los equipos de seguridad asistieron a una mujer con una herida en la pierna.

Posteriormente, se registraron ataques similares en Arts et Métiers, cercana al distrito del Marais, y en Opéra. Según el operador de transporte RATP, todas las víctimas recibieron atención inmediata por parte de los servicios de emergencia y se encuentran bajo observación.

La captura del sospechoso se produjo pocas horas después de los hechos. La Fiscalía de París informó que el análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia permitió identificar al individuo, mientras que la activación de la geolocalización de su teléfono móvil facilitó su ubicación exacta al norte de la capital.

El operativo de detención se realizó sin incidentes adicionales en el departamento de Val d’Oise, donde el sospechoso permanece bajo custodia policial.

Refuerzo de la seguridad en el transporte público

Tras los ataques, la RATP desplegó equipos de protección adicionales y se incrementó la presencia de agentes de la policía en los andenes y trenes de la línea afectada.

Estas medidas buscan restablecer la tranquilidad de los usuarios en una semana marcada por el alto flujo de turistas y residentes debido a las celebraciones navideñas.

Las autoridades judiciales han iniciado una investigación por intento de homicidio, aunque por el momento no se han revelado los motivos detrás de las agresiones.

Contexto de amenaza en Europa

Este incidente ocurre en un periodo de “máxima vigilancia” solicitado por el ministro del Interior, Laurent Nuñez. La semana pasada, el funcionario advirtió sobre un nivel muy alto de amenaza terrorista y riesgos de desorden público en todo el territorio francés.

Esta directriz ha obligado a los responsables locales a intensificar el control en lugares estratégicos, incluyendo estaciones de transporte, centros comerciales y recintos religiosos.

Las autoridades parisinas mantienen el dispositivo de seguridad activo para prevenir posibles réplicas o disturbios.

Francia, al igual que otras capitales europeas, ha operado bajo protocolos estrictos de prevención desde el inicio de la temporada festiva.

