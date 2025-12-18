COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Detienen a un sospechoso del crimen de Mario Pineida tras allanamientos en Guayaquil

Autoridades ecuatorianas capturaron a un sospechoso del asesinato del futbolista Mario Pineida, tras operativos de inteligencia y videovigilancia en el norte de Guayaquil.
Momento de la captura del presunto sicario implicado en el asesinato de Mario Pineida. (Toma de Segura EP).
La Policía Nacional, en coordinación con la empresa pública municipal Segura EP, ejecutó una serie de allanamientos en Guayaquil que resultaron en la detención de un presunto implicado en el asesinato del futbolista Mario Pineida.

El operativo se realizó tras el seguimiento técnico de cámaras de seguridad que identificaron los vehículos utilizados en el ataque armado, registrado ayer en el sector de Samanes 4.

El objetivo de las autoridades es desarticular la estructura responsable del atentado que mató al lateral izquierdo de Barcelona SC y a una ciudadana peruana.

Confirman una detención en el caso Mario Pineida

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, confirmó la noticia la mañana de este jueves a través de sus canales oficiales. El burgomaestre destacó el trabajo conjunto entre el eje investigativo de la policía y el soporte tecnológico del C5 de Segura EP. “Sobre el triste asesinato de Mario Pineida. Buen trabajo de la policía nacional en coordinación y soporte de Segura EP”, manifestó.

Según el reporte oficial, la captura fue posible gracias al análisis de las motocicletas utilizadas en el hecho violento, las cuales fueron rastreadas mediante el sistema de videovigilancia municipal desde el momento del crimen hasta su ubicación en los sitios de allanamiento.

La empresa pública Segura EP difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad exteriores de la carnicería donde ocurrió el suceso. En el material audiovisual se observa a uno de los sospechosos merodeando el establecimiento antes de que se registraran los disparos. “Allanamientos ejecutados y presunto implicado detenido fue el resultado del trabajo del #C5GYE de #SeguraEP y @PoliciaEcuador, tras la muerte violenta de un jugador de fútbol registrada al norte de la ciudad”, precisó la institución municipal.

Esta información se entregó a la Fiscalía y a las unidades élite de la policía para las órdenes judiciales de ingreso a las viviendas.

Un crimen que enluta el fútbol

El crimen que conmocionó al deporte nacional ocurrió en el norte de la ciudad, específicamente en una carnicería del sector Samanes 4. En el ataque perdieron la vida Mario Pineida, de 33 años, y una mujer identificada como Guisella Fernández Ramírez, de 39. Además, se confirmó que la madre del futbolista resultó herida durante la balacera, recibiendo atención médica inmediata.

Pineida, quien se desempeñaba como lateral izquierdo en Barcelona, fue interceptado por sicarios que abrieron fuego de manera selectiva.

Las autoridades investigan las motivaciones detrás de este doble asesinato, mientras el detenido permanece bajo custodia para la respectiva audiencia de formulación de cargos. (13).

