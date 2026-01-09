Devolución del IVA en Ecuador 2026: este es el monto máximo que pueden recibir adultos mayores y personas con discapacidad

La devolución del IVA en Ecuador representa un beneficio tributario clave para adultos mayores y personas con discapacidad durante el 2026. Este mecanismo permite recuperar el 15 % del IVA pagado en bienes y servicios esenciales adquiridos dentro del país.

Además, el Servicio de Rentas Internas aplica el beneficio únicamente a compras respaldadas con comprobantes electrónicos emitidos a nombre del beneficiario. Por lo tanto, la correcta facturación resulta determinante para acceder al reintegro.

¿Cuánto dinero devuelve el SRI por IVA en Ecuador en 2026?

El cálculo de la devolución del IVA se basa en la multiplicación de dos salarios básicos unificados por la tarifa del impuesto vigente. En consecuencia, el monto máximo se ajusta cada año según el SBU.

Durante 2026, el Salario Básico Unificado subió a USD 482, lo que elevó el valor máximo recuperable a USD 144,60. En comparación, durante el año anterior, el tope alcanzaba los USD 141.

Este ajuste incrementa el alivio económico para los beneficiarios. Además, fortalece el acceso a productos básicos sin afectar el presupuesto familiar mensual.

¿Cuándo y cómo aplicar a la devolución del IVA en Ecuador 2026?

Según el Servicio de Rentas Internas, “Las personas con derecho a esta devolución pueden aplicar al beneficio tributario una vez se hayan registrado/habilitado en las oficinas del SRI y se realicen las compras en los locales comerciales autorizados para ello, en la emisión de comprobantes electrónicos”.

Asimismo, el SRI exige que los beneficiarios cuenten con un código de confirmación personal. Este código se genera tras el registro y permite acceder a la devolución automática del IVA en establecimientos autorizados.

Por ello, mantener activa la habilitación resulta clave. De lo contrario, el sistema no reconoce las compras como elegibles para el reembolso.

Requisitos para solicitar la devolución en enero de 2026

Para acceder al beneficio durante enero de 2026, los solicitantes deben cumplir condiciones básicas. En primer lugar, necesitan una cédula de identidad vigente para validar la información personal.

Además, deben presentar comprobantes de venta electrónicos o físicos emitidos exclusivamente a nombre del beneficiario. Solo aplican facturas de consumo personal, no actividades comerciales.

Finalmente, el proceso exige registro activo en el portal del SRI, cuenta bancaria habilitada y organización correcta de facturas. De este modo, el trámite avanza con mayor rapidez y reduce observaciones.