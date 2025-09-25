COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Ecuador
Educación

Día de la Bandera Nacional: ¿Se suspenderán las clases en Ecuador este 26 de septiembre?

Por motivos de cronograma y logística, algunos colegios particulares organizaron sus ceremonias en días previos.
Día de la Bandera Nacional: ¿Se suspenderán las clases en Ecuador este 26 de septiembre?
La conmemoración del Día de la Bandera en Ecuador reafirma el valor de los símbolos patrios. Foto: API.
Día de la Bandera Nacional: ¿Se suspenderán las clases en Ecuador este 26 de septiembre?
La conmemoración del Día de la Bandera en Ecuador reafirma el valor de los símbolos patrios. Foto: API.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Ecuador conmemora el Día de la Bandera Nacional este viernes 26 de septiembre, una fecha que honra a uno de los principales símbolos patrios del país. Los actos incluyen juramentos a la bandera en distintos planteles educativos, donde los mejores estudiantes recibieron la designación de abanderados del pabellón nacional.

Por motivos de cronograma y logística, algunos colegios particulares organizaron sus ceremonias en días previos. En cambio, otros planteles educativos programaron los actos solemnes justamente para este viernes 26 de septiembre, en homenaje al Día de la Bandera.

Ceremonias en planteles educativos

A diferencia de años anteriores, este 2025 solo los estudiantes de bachillerato realizan el juramento. Los alumnos de educación primaria no participan en el compromiso con la bandera del Ecuador, lo que marca un cambio en la dinámica escolar.

Por la organización de estas ceremonias, varios planteles suspendieron clases para estudiantes de básica superior y escuelas. En contraste, los colegios con campus independientes para bachillerato mantienen sus jornadas académicas sin alteraciones.

Ministerio de Educación y suspensión de clases en Ecuador

Hasta el momento, el Ministerio de Educación no anunció ninguna suspensión oficial de clases en el sistema público por el Día de la Bandera Nacional.

Por su parte, cada plantel particular tiene la potestad de organizar las actividades del Día de la Bandera Nacional de acuerdo con el espacio disponible para el juramento a la bandera. En la mayoría de colegios privados, las jornadas académicas continúan con normalidad. La decisión de suspender o mantener clases dependerá de las autoridades escolares.

Efectos del paro nacional en localidades

Sin embargo, otro escenario afecta a estudiantes en zonas impactadas por el paro nacional. Hasta el 24 de septiembre, el Ministerio de Educación registró 11 localidades en Imbabura y Cotopaxi sin clases presenciales en colegios públicos y privados.

Esta medida se origina por las movilizaciones y bloqueos convocados por la Conaie, en rechazo al retiro del subsidio al diésel. En estas 11 localidades, los estudiantes cumplen actividades mediante clases virtuales, siguiendo directrices de la cartera de Estado.

Frente a este panorama, surge la posibilidad de que el juramento a la bandera en esas instituciones se organice de manera virtual, como ocurrió durante la pandemia de covid-19. De esta forma, los alumnos cumplirían con la tradición sin interrumpir el calendario.

La conmemoración del Día de la Bandera en Ecuador reafirma el valor de los símbolos patrios. Pese a las dificultades generadas por la coyuntura nacional, los planteles buscan mantener el acto cívico como parte esencial de la formación escolar.

