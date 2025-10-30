COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Portoviejo
Sociedad

Día del Veterinario: Este gremio de médicos celebra su labor y ofrece campañas gratuitas en Portoviejo

El 31 de octubre se celebra el Día del Veterinario. En Portoviejo, la Dra. Tamara Chang de "The Women Vet" ofrece campañas de vacunación y desparasitación gratuitas.
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

El 31 de octubre se celebra el Día del Médico Veterinario en Ecuador, una fecha que destaca la importante labor de estos profesionales en el bienestar animal. La Dra. Tamara Chang, médica veterinaria en Portoviejo, extendió un «abrazo cariñoso, solidario a todos y cada uno de mis colegas» en esta conmemoración.

Más allá de su práctica individual, la Dra. Chang es parte de iniciativas dedicadas a la salud de los animales, especialmente aquellos en situación de calle. Reveló la existencia de dos grupos de médicos veterinarios a los que pertenece: «Médicos sin Fronteras» y «The Women Vet», un colectivo de mujeres veterinarias.

Campañas gratuitas y de bajo costo en noviembre

Estos grupos realizan «campañas de bajo costo y otras gratuitas» enfocadas en perros en situación de calle. La labor principal incluye la coordinación para castrar o ligar a hembras y machos, contribuyendo al control poblacional.

Además, ofrecen campañas de vacunación contra la rabia y desparasitación de forma totalmente gratuita. La Dra. Chang anunció que, posiblemente, «la segunda semana de noviembre», la veterinaria Cham en Portoviejo ofrecerá «totalmente gratuita vacunas de rabia al que no alcanzó a vacunarse en la campaña de este año 2025 y desparasitación totalmente gratuita».

En el grupo «The Women Vet», hay un total de 25 mujeres profesionales activamente involucradas. La Dra. Chang también destacó que, aparte de estas organizaciones, existen «muchas fundaciones hoy en día aquí, sobre todo en la ciudad de Portoviejo, pues que hacen este labor social para servir a todos los animalitos en situación de calle.»

