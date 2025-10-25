Dictan sentencia de 40 años para nueve presos por la masacre en la Penitenciaría del Litoral de 2024

Nueve presuntos miembros del grupo delictivo Los Duendes fueron condenados a 40 años de prisión por la masacre registrada hace casi un año en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil.

El hecho dejó 17 reos asesinados, siendo considerado la peor masacre dada ese año en el sistema carcelario de Ecuador.

Más años de cárcel y multa para autores de masacre

Este viernes 24 de octubre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas emitió sentencia condenatoria por asesinato contra Álvaro A. E., Bryan S. R., Carlos R. V., Irwin C. M., Carlos M. F., Édgar B. V., Ronny U. M., Nelson C. P. y Darwin C. L.

Los jueces además les impusieron una multa de 2.000 salarios básicos unificados y el pago de 46 mil dólares por cada víctima. Esto como parte como parte de la reparación integral a los familiares de los reos asesinados.

Otros reos identificaron a los autores de la masacre

La masacre por la que ahora se dictó sentencia se registró el 12 de noviembre de 2024, en el pabellón 3 de la Penitenciaría. Allí permanecían recluidos miembros de organizaciones delincuenciales como Mafia 18, Los Duendes y Trébol Killers.

La Fiscalía General del Estado informó ayer que los procesados fueron identificados como integrantes del grupo delictivo Los Duendes. Además, atacaron a sus víctimas con pistolas, cuchillos y artefactos explosivos.

El día de la masacre, más de 1.500 policías y militares ingresaron al centro penitenciario para retomar el control y recuperar los cadáveres. Además, incautaron tres pistolas calibre 9 mm, 52 vainas percutidas y una granada de mano.

A los ahora sentenciados los identificaron como autores de la matanza tras el testimonio de otros internos del pabellón atacado.

Violencia en las cárceles de Ecuador

Ecuador ha vivido una escalada de violencia en sus prisiones desde febrero de 2021, con más de 500 presos asesinados entre 2021 y 2025, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Estas masacres, impulsadas por disputas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, han ocurrido principalmente en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.

La peor masacre, en septiembre de 2021, registró 119 muertos en un solo día, la más sangrienta de la historia del país. ‘La Peni’ fue el escenario.

En septiembre de 2025, murieron 13 presos durante un enfrentamiento en la cárcel de Machala, y 17 más en un hecho similar en la prisión de Esmeraldas.

El hacinamiento y el control de bandas sobre prisiones facilitan el ingreso de armas y drogas, vinculadas al narcotráfico. La crisis refleja fallas estatales en un sistema penitenciario colapsado, exacerbado por la atomización de mafias. (13).